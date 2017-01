"Fack Ju Göhte 3" kommt noch 2017

Das Beste kommt zum Schluss: Getreu diesem Motto hob sich die Constantin die wohl beste Neuigkeit der Filmwoche bis zum Ende ihrer Tradeshow auf: "Fack Ju Göhte 3" kommt nicht nur (soweit keine große Überraschung) - sondern er startet noch in diesem Herbst, genauer gesagt am 26. Oktober. Den Termin enthüllte Elyas M'Barek persönlich auf der Bühne des Mathäser - und er konnte bereits versprechen, dass das komplette Erfolgsteam wieder mit an Bord ist. "Wir werden die Trilogie mit einem Final Fack beenden!", so der Star unter dem Applaus der Fachbesucher.Zur Erinnerung: " Fack Ju Göhte 2 " konnte den immens erfolgreichen Vorgänger (knapp 7,4 Mio. Zuschauer) mit seinen sagenhaften über 7,7 Mio. Besuchern sogar noch übertreffen.

Quelle: Blickpunkt:Film

