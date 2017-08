Fack Ju, Abspaltung!

Dass bei einer Hauptversammlung kurzzeitig Security-Personal vor dem Podium aufgefahren wird, um den Zorn einzelner Anleger im Zaum zu halten, wäre üblicherweise womöglich mehr als nur eine Randnotiz wert. Angesichts der Vorfälle beim letztjährigen Aktionärstreffen der Constantin Medien AG durfte man es diesmal aber schon unter der Kategorie "erwartungsgemäß" verbuchen. Zumal der Termin am 23. August im Münchner Hilton Munich Park unter nicht minder konfliktgeladenen Vorzeichen stand wie die zweitägige Veranstaltung am 9. und 10. November 2016.Machtkampf um die Constantin Medien AG: Zu den ausführlichen Hintergründen Zur Erinnerung: Die damalige Hauptversammlung verlief mehr als turbulent - und endete schließlich mit einem Eklat. Denn Anwalt Franz Enderle, Vertreter der Hauskanzlei des Constantin-Großaktionärs Dieter Hahn , hatte als Versammlungsleiter die Aktionärsgruppe um Highlight -Verwaltungsratschef Bernhard Burgener ausgeschlossen - und damit vermeintlich den Weg für Beschlüsse zu einer radikalen Neuausrichtung des Medienkonzerns freigemacht. Denn Ziel der Gruppierung um den damaligen Vorstandsvorsitzenden der Constantin Medien, Fred Kogel , und deren Ex-Aufsichtsratsvorsitzenden Dieter Hahn war die vom Burgener-Lager vehement abgelehnte Konzentration auf das Sportgeschäft und der damit einhergehende Verkauf der profitablen Filmsparte.Was folgte, beschäftigte (und beschäftigt) nicht zuletzt die Justiz: Denn die Kontrahenten beließen es erwartungsgemäß nicht bei scharfen Worten, sondern überzogen sich wechselseitig mit Klagen (nicht zuletzt gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung) und sogar Strafanzeigen wegen angeblichen Insiderhandels. Erst Anfang Juli erklärte die Staatsanwaltschaft München, dass ein entsprechendes Verfahren gegen Dieter Hahn eingestellt worden sei, da die Ermittlungen keinen Nachweis eines strafbaren Verhaltens erbracht hätten. Burgener hatte ihm vorgeworfen, sich Insiderwissen über einen Champions-League-Deal der Highlight bei einem Aktienkauf zunutze gemacht zu haben. Sogar die bayerische Landesregierung schaltete sich in den Streit ein, wobei die Vermittlungsversuche der stellvertretenden Ministerpräsidentin Ilse Aigner , die Medienberichten zufolge schon im Dezember vergangenen Jahres separate Gespräche mit beiden Lagern geführt hatte, nicht von Erfolg gekrönt waren. Noch kurz vor dem Jahreswechsel wurde Hahn bei der Generalversammlung der Highlight (erwartungsgemäß) aus deren Verwaltungsrat abberufen.Währenddessen liefen Bemühungen, den Machtkampf wirtschaftlich zu entscheiden - und das mit wechselnden Vorzeichen. Denn während der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG noch Ende März erklärte, "temporäre Maßnahmen zur Abwehr feindlicher Übernahmeversuche" beschlossen zu haben, schuf man Mitte Juni mit einer Kapitalerhöhung die Voraussetzung, um seinerseits den Aktionären der Constantin Medien AG ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Ein Schritt, den deren Führung wiederum juristisch zu blockieren versuchte. Zwar wies ein Basler Gericht den Antrag, eine Registereintragung der Kapitalerhöhung zu untersagen, zurück, allerdings folgte der Widerspruch gegen diesen Beschluss auf dem Fuß. Und Justitias Mühlen mahlen, das wurde im Zuge der Auseinandersetzung einmal mehr klar, nicht nur in Deutschland bisweilen langsam. Die Forderung der Hahn-Seite, die jeweiligen Aktienpakte einer Auktion zu unterwerfen, hatte Burgener indes strikt abgelehnt.Um nach dieser (extrem verdichteten) Zusammenfassung aber in medias res hinsichtlich der jüngsten Hauptversammlung zu gehen: Die Ära Fred Kogel und Dieter Hahn in Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Constantin Medien ist - wie es eingangs schon die Worte "damaliger" bzw. "Ex" verrieten - Geschichte. Ein neuerlicher Paukenschlag, der auch für die Anteilseigner durchaus überraschend kam. So hatte es in der Tagesordnung noch geheißen, der gesamte Aufsichtsrat der Constantin Medien solle inklusive seines Vorsitzenden Dieter Hahn bestätigt werden. Einer möglichen Niederlage in einer Kampfabstimmung kam dieser indes zuvor, indem er vor Ort den Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärte und damit selbst dafür sorgte, dass seine Amtszeit mit Ablauf der Hauptversammlung endete. Ein Schritt, der nicht ohne Seitenhiebe gegen seine Konkurrenten vonstattenging. Anders als Burgener, so Hahn, stelle er seine persönlichen Ziele nicht über die Interessen des Unternehmens. Er selbst sei "nicht so wichtig" als dass über seine Person die Constantin ernsthaft gefährdet werden dürfe. Für seinen Mitstreiter Kogel hatte er nur allerwärmste Worte parat und lobte ihn als "loyal", "professionell" und "anständig". "Intrigen" oder "Lügen" seien ihm fern. Ein klarer Wink in Richtung Burgener, auch wenn Hahn dessen Namen an dieser Stelle naturgemäß nicht in den Mund nahm. Zuvor hatte er noch das Vorhaben des Burgener-Lagers scharf kritisiert, den gesamten Aufsichtsrat der Constantin abwählen zu lassen. Ein aus seiner Sicht "unverantwortliches Vorgehen", trügen einige der neuen Kandidaten doch Verantwortung für die Blockadesituation im Konzern. Gefruchtet hat dieser Appell indes nicht: Denn tatsächlich folgte die Aktionärsversammlung den Vorschlägen in Gegen- bzw. Ergänzungsanträgen der Highlight Event and Entertainment AG und besetzte den sechsköpfigen Aufsichtsrat der Constantin Medien komplett neu - mit Burgener-Vertrauten.Entscheidend war an diesem Tag die Tatsache, dass der relativ kurzfristig vom Amtsgericht München auf Antrag von Burgener bestellte neutrale Versammlungsleiter Eberhard Sasse, Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages und der IHK für München und Oberbayern, anders als Enderle die Anteile des Burgener-Lagers zur Abstimmung zuließ. Bei einer Präsenz von 76,1 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft wurden so Thomas von Petersdorff-Campen, Markus Prazeller Edda Kraft , Gero von Pelchrzim, Andreas Benz und Paul Graf neu in das Gremium gewählt. Paul Graf wurde in der anschließenden konstituierenden Sitzung zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt, Thomas von Petersdorff-Campen zum stellvertretenden Vorsitzenden.Längst nicht das einzige Beben an diesem Tag: Denn nicht nur der Verzicht von Hahn (sowie Jean-Baptiste Felten) auf eine erneute Kandidatur sowie die Tatsache, dass die übrigen vier Aufsichtsratsmitglieder ihr Mandat zum Ablauf der Hauptversammlung niedergelegt hatten, war Teil einer ad-hoc-Mitteilung, die die Constantin Medien kurz vor 12 Uhr am Versammlungstag (und damit erst nach der überraschenden Ankündigung Hahns) verbreitet hatte. Sondern auch noch eine weitere wichtige Personalie: "Fred Kogel", so stand es darin zu lesen, "hat heute mit Wirkung zum 22. September 2017 sein Amt als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands der Constantin Medien AG niederlegt". Dass dieser der Mitteilung nicht ebenfalls mit einer persönlichen Erklärung zuvorgekommen war, sorgte vor Ort durchaus für Unmut. Sein Abschied vom Konzern ging im Endeffekt jedenfalls noch deutlich schneller über die Bühne. Denn als sprichwörtlich erste Amtshandlung widerrief der neu gewählte Aufsichtsrat schon am 25. August mit sofortiger Wirkung die Bestellung von Kogel zum Vorstandsmitglied und stellte ihn von seinen Pflichten frei. Eine Überraschung war dies dann aber wirklich nicht mehr. Schließlich hatte der Highlight-Verwaltungsrat schon unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung 2016 erklärt, der Constantin-Aufsichtsrat möge Kogel zum "schnellstmöglichen Rücktritt von allen Ämtern in der Gesellschaft" auffordern. Dessen Verhältnis zur Highlight sei "unheilbar zerrüttet". Und noch eine Klatsche von der Mehrheit der Anteilseigner: Sie entzogen Hahn das Vertrauen und verweigerten ihm sowie Kogel und Finanzchef Peter Braunhofer die Entlastung. Tatsächlich sollen, so ist es aus dem Umfeld zu hören, nun Schadenersatzansprüche unter anderem wegen der immensen Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzungen geprüft werden. Unterdessen schlug Burgener nach den gewonnenen Abstimmungen versöhnliche Töne an. Er dankte Hahn für dessen "Beitrag zur Befriedung" der Lage.Indes hatte schon die Hauptversammlung einen Fingerzeig gegeben, wer Kogel - zumindest interimsmäßig - nachfolgen könnte. Denn Sport1 -Chef und Vorstandsmitglied Olaf Schröder wurde mit über 92 Prozent der abgegebenen Stimmen entlastet, konnte sich also auch auf das Burgener-Lager verlassen. Tatsächlich wurde der Leiter des Sportressorts der Constantin Medien zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt - und das nach Angaben des Konzerns nicht nur als kurzfristige Übergangslösung. Eine Entscheidung, die angesichts der Tatsache, dass der Streit über die vormals angepeilte Konzentration auf das Sportgeschäft entbrannt war, auf den ersten Blick geradezu ironiebeladen erscheinen muss.Wirklich rund wird die Geschichte indes durch die Tatsache, dass die Hauptversammlung auf Antrag der Constantin Medien AG selbst gegen den Beschluss der vorherigen Hauptversammlung votieren und der einst angepeilten Konzentration auf das Sportgeschäft den Todesstoß versetzen sollte. Dass diese Strategie Makulatur war, hatte bereits im Juni eine ad-hoc-Mitteilung klar gemacht, als die Constantin Medien Pressespekulationen bestätigen musste, wonach sie den Verkauf von Sport1 und Sport1 Media plante. Als mögliche Interessenten für den Deal, der letztlich nicht zustande kam, galten Sky und Axel Springer Warum aber diese massive Kehrtwende? Nun, die Pattsituation hat den Medienkonzern schlicht und ergreifend in Bedrängnis gebracht. Im September wird ein Kredit über 36 Mio. Euro fällig, im nächsten Frühjahr eine Anleihe mit einem Volumen von 65 Mio. Euro. Insgesamt rund 100 Mio. Euro, deren Deckung der Verkauf der Constantin Film (in Branchenkreisen kursiert, dass man sich davon 200 Mio. Euro erwartet hätte) ermöglichen hätte sollen. Geld, dass nun anderweitig aufgetrieben werden muss, will Burgener - dessen Strategie soweit aufgegangen scheint - am Ende nicht doch mit dem Ziel scheitern, den Konzern als Ganzes zu erhalten. Wobei nicht gerade unwichtig ist, dass die Constantin Medien das 36-Mio.-Darlehen von der Unicredit nutzen wollte, um (Achtung!) einen Kredit bei der Burgener nahestehenden Stella Finanz abzulösen, für den man als Sicherheit Highlight-Aktien verpfändet hatte. Die Stella hatte die längst vorgesehene Rückabwicklung indes laut Constantin verweigert.Während die für eine potenzielle Übernahme der Constantin durch die Highlight nötige Kapitalerhöhung derzeit noch im juristischen Schwebezustand weilt (s.o.), zeigt sich Burgener zuversichtlich, dass die Finanzprobleme des Konzerns ohne einen Verkauf wichtiger Assets zu lösen sind. Er selbst biete dazu jegliche denkbare Unterstützung an. Hilfreich wäre dabei sicherlich eine (wenn auch womöglich nur notgedrungene) Annäherung zwischen ihm und Hahn. Denn auch wenn dieser nicht mehr in verantwortlicher Position agiert, hält er doch (wie Burgener) nach wie vor rund 30 Prozent der Anteile an der Constantin Medien. Insofern mag man zwar der Ansage des ehemaligen Kirch-Managers Glauben schenken, er werde sich nach der Hauptversammlung nicht mehr zum Thema äußern. Mitmischen wird er allerdings ganz bestimmt noch.Marc Mensch

