"European Art Cinema Day" geht in die zweite Runde

Großansicht Hochrangige Vertreter der europäischen Arthouse-Branche trafen sich beim Festival de Cannes (Bild: AG Kino-Gilde) Hochrangige Vertreter der europäischen Arthouse-Branche trafen sich beim Festival de Cannes (Bild: AG Kino-Gilde)

Am Rande des Festival de Cannes gab der internationale Arthouse-Verband CICAE den Termin für den zweiten europaweiten Festtag des Arthouse bekannt: Der "European Art Cinema Day" findet in diesem Jahr am 15. Oktober statt. Nachdem die Erstauflage im vergangenen Jahr bereits über 30.000 Besucher angezogen hatte, sollen auch 2017 über 400 Kinos in mehr als 30 Ländern weltweit die Vielfalt europäischen Filmschaffens und der Arthouse-Landschaft eindrucksvoll unter Beweis stellen - mit Previews, Kinderfilmen und Meilensteinen der Filmgeschichte. Filmgespräche, Empfänge und Ausstellungen bilden einen besonderen Rahmen und veranschaulichen laut CICAE "das Engagement der Arthouse-Kinos für eine lebendige, filmkulturelle Vielfalt"."Der europäische Film und das Kino spiegeln in besonderer Weise die kulturelle, soziale und sprachliche Diversität unseres Kontinents wieder", so Detlef Roßmann , der bei der Mitgliederversammlung als Präsident des Verbandes wiedergewählt wurde. Ebenfalls in seinem Amt als Vize-Präsident wurde der Vorstandsvorsitzende der AG Kino-Gilde Christian Bräuer , bestätigt. Er erklärte: "Wir wollen an diesem Tag die Lust am Film und den magischen Ort Kino feiern." Ebenfalls als Vertreterin der AG Kino-Gilde fungiert im internationalen Dachverband nun Sigrid Limprecht , Leiterin der Bonner Kinemathek Begleitet und umgesetzt werden die Maßnahmen zum "European Art Cinema Day" von den elf nationalen Arthouse-Kinoverbänden. Im vergangenen Jahr wurde der Tag von der FFA und der französischen Filmförderung CNC unterstützt. Die Schirmherrschaft hatten Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Frankreichs damalige Kulturministerin Audrey Azoulay übernommen. Zu den prominenten Paten zählten Filmemacher wie Maren Ade oder Francois Ozon Das Filmfestspiele in Cannes nutzte die AG Kino-Gilde auch, um gemeinsam mit CICAE und dem französischen Arthouse-Verband AFCAE zu einem Art Cinema Cocktail einzuladen, zu dem neben den Kinobetreibern auch zahlreiche Vertreter von Politik, Förderung, Produktion und Verleih kamen. Dabei nutzte man die Gelegenheit nicht zuletzt, um auf eine aus Sicht der AG Kino-Gilde bestehende Förderschieflage aufmerksam zu machen.Für die deutschen Kinobetreiber sei klar, dass Förderung viel stärker in Richtung Vertrieb und Abspiel ausgerichtet werden müsse. "Wir haben dankenswerter Weise einen Rekordetat für die Filmförderung", so Christian Bräuer. "Wir müssen aber immer wieder daran erinnern, dass diese Filme erst im Kino sichtbar werden und die Kinos für ihre Arbeit im Marketing, für Investitionen in Infrastuktur und moderne Technik angemessen unterstützt werden müssen, damit diese Vielfalt erhalten bleibt."

Quelle: Blickpunkt:Film

