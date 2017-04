Europäische Fördermittel für vier deutsche Filmfestivals

Großansicht Mit 33.000 Euro haben die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen aktuell die höchste Förderung bekommen, die im Rahmen des Programms Creative Europe MEDIA für Kurzfilmfestivals vergeben wird Mit 33.000 Euro haben die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen aktuell die höchste Förderung bekommen, die im Rahmen des Programms Creative Europe MEDIA für Kurzfilmfestivals vergeben wird

Im Rahmen des Förderprogramms Creative Europe MEDIA sind aktuell 1.444.000 Euro an 31 Filmfestivals in 21 Ländern vergeben worden. Unter den geförderten Festivals sind auch vier aus Deutschland, die insgesamt 184.000 Euro erhielten.Die höchste Summe ging dabei mit 63.000 Euro an DOK Leipzig (30. Oktober bis 5. November 2017). Das am 2. Mai beginnende Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart hat 55.000 Euro zugesprochen bekommen.Außerdem erhielten zwei deutsche Kurzfilmfestivals mit jeweils 33.000 Euro die Höchstsumme, die in dieser Kategorie überhaupt vergeben wird: das Internationale KurzFilmFestival Hamburg (6. bis 12. Juni) und die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen (11. bis 16. Mai) Die als Pauschalsumme vergebene Förderung orientiert sich an der Anzahl europäischer Filme im jeweiligen Festivalprogramm. Relevant sind aber auch Aktionen, die über den Festivalzeitraum hinaus gehen, wie beispielsweise besondere Filmscreenings oder Schulveranstaltungen.Insgesamt hatten in diesem Jahr 127 Förderanträge vorgelegen, von denen 24 Prozent positiv beschieden wurden.Alle aktuell von Creative Europe MEDIA geförderten Filmfestivals im Überblick

Quelle: Blickpunkt:Film

