"Europa ist kein Wilder Westen"

Die Appelle gegen den EU-Kurs in Sachen "Digital Single Market" reißen nicht ab. Das Festival de Cannes nahmen nun 80 hochkarätige Filmemacher sowie die Förderer-Vereinigung EFADs zum Anlass, sich mit Stellungnahmen an die EU-Entscheider zu wenden.Im "Aufruf der europäischen Filmemacher", der aus dem deutschsprachigen Raum unter anderem von Fatih Akin Michael Haneke und Wim Wenders unterzeichnet wurde, heißt es, die "nachhaltige Finanzierung und Entwicklung des europäischen Filmschaffens" zu gewährleisten, solle oberste Priorität haben. Mehr als je zuvor müsse das Territorialprinzip bewahrt werden, denn es sichere das künstlerische Schaffen in Europa ab. Es sei der Territorialität zu verdanken, dass das europäische Publikum aus einer solch großartigen Fülle an Filmen wählen könne. Zwar sei der Traum eines einheitlichen digitalen Binnenmarktes verlockend, im Ergebnis würde ein solches Projekt aber die Vielfalt untergraben.Gleichzeitig müsse das Recht der Künstler gestärkt werden, von ihrer Arbeit leben zu können. Die EU müsse für alle Filmemacher einen einheitlichen Schutz bieten und das unabdingbare Recht auf Vergütung anerkennen, wenn kreative Werke online ausgewertet würden. Auch in diesem Zusammenhang müsse es Ziel der EU sein, einen fairen Wettbewerb zwischen alle jenen sicherzustellen, die dem Publikum filmische Werke zugänglich machen. Europa sei kein moderner, gesetzloser Wilder Westen, dementsprechend müssten die gleichen Regeln für alle Anbieter gelten.Die Filmemacher appellieren zudem dazu, die Sichtbarkeit legaler Online-Angebote zu verbessern. Die Entwicklung entsprechender Film-Suchdienste [wie JustWatch, Anm.d.Red.] müsse befördert und Kooperationen zwischen existierenden Diensten und den EU-Mitgliedsstaaten angeregt werden. Sämtliche Kreative würden darauf hoffen, dass ihre Werke von so vielen Leuten wie möglich gesehen werden könnten, dazu müssten sie flächendeckend auf Kinoleinwänden, im TV und den Online-Diensten angeboten werden. Ausdrücklich unterstützt wird dabei das EU-Vorhaben, Streamingdiensten eine Mindestquote für europäische Filme vorzuschreiben.Die European Film Agency Directors (EFADs), unter deren Dach die Spitzen 31 nationalen Filmförderern aus der gesamten EU (sowie Island, Norwegen und der Schweiz) versammelt sind, haben eine längere Erklärung herausgegeben, in der EU-Kommission, Eu-Parlament und Europäischer Rat einmal mehr vor den Folgen des derzeitigen Kurses in Sachen Urheberrechtsreform gewarnt werden. Zwar begrüße man die Bemühungen, die Verbreitung europäischer Filme zu verbessern, sehe jedoch die Gefahr, dass die aktuell vorgeschlagenen Instrumente das genaue Gegenteil erreichen könnten.Die klare Forderung: Man solle sich von dem Vorhaben verabschieden, das Herkunftslandprinzip auf die Online-Services der Sender auszudehnen (Entwurf der neuen AVMD-Richtlinie); audiovisuelle Services sollten zudem generell aus den Regulierungsvorschlägen zum Thema Geoblocking ausgenommen werden. Die EFADs bitten die EU-Kommission zudem darum, die potenziellen Auswirkungen des Wettbewerbsverfahrens gegen Sky UK in ihrem vollen Ausmaß zu bedenken. Sollte es einem Lizenznehmer künftig nicht mehr gestattet sein, über technische Maßnahmen die Integrität exklusiver Auswertungsverträge sicherzustellen (respektive den Lizenzgebern, diese vertraglich einzufordern) drohe Schaden für die Vielfalt des kulturellen Schaffens in Europa. Profitieren würden davon große Konzerne - zulasten kleinerer europäischer Unternehmen."Eines der Kernziele der EFADs ist es sicherzustellen, dass Europa einer der kulturell vielfältigsten Staatenbunde bleibt. Aber die Maßnahmen, die von der EU-Kommission und jüngst auch dem EU-Parlament getroffen wurden, könnten dies unbeabsichtigt in Gefahr bringen. Wir würden gerne mit den Institutionen der EU zusammenarbeiten und dabei helfen, unser gemeinsames Ziel mit Lösungen zu erreichen, die sowohl im Interesse des Publikums als auch der Industrie sind", so EFADs-Präsident Peter Dinges

