Europa Cinemas zieht Jubiläumsbilanz

Was vor 25 Jahren mit gerade einmal 45 Kinos in zwölf Ländern begann, umspannt heute fast 1100 Filmtheater in 41 Staaten: das Netzwerk Europa Cinemas . Anlass genug, am Rande des Festival de Cannes eine Bilanz zu ziehen - wobei sich die Auswertung allerdings auf jene 1024 Kinos in 33 Ländern beschränkt, die über das MEDIA-Programm Teil des Netzwerkes sind.Dass dieses nach wie vor auf deutlichem Wachstumskurs ist, belegt indes auch dieser etwas eingeschränkte Blick, auf den sich alle folgenden Zahlen beziehen. So nahm die Zahl der Länder, in denen Mitglieder von Europa Cinemas aktiv sind, gegenüber 2015 um drei auf den aktuellen Stand zu. Die Anzahl der Städte stieg um 35 auf 611, 62 Kinos schlossen sich dem Netzwerk an und brachten 143 Leinwände mit. Letzter Stand: 2.463 Säle. Welche Rolle die Kinos des Netzwerkes als Kulturbotschafter in der Fläche spielen, zeigt die Tatsache, dass ganze 33 Prozent der teilnehmenden Häuser in Orten mit weniger als 50.000 Einwohnern angesiedelt sind.Wenig aussagekräftig sind die Auswertungen zur Größe der Häuser. Zwar lässt sich anhand der von Europa Cinemas zur Verfügung gestellten Daten sagen, dass der Anteil an Ein-Saal-Häusern (445) mit gut 43 Prozent erwartungsgemäß hoch ausfällt. Allerdings fasst man im nächsten Schritt die komplette Bandbreite zwischen zwei und sieben Sälen (insgesamt 554 Kinos) zusammen. Interessant ist immerhin, dass sich mittlerweile schon 25 Multiplexe (seit vergangenem Jahr versteht darunter auch die FFA Häuser mit wenigstens acht Leinwänden, unabhängig von der Saalgröße) unter den Europa-Cinemas-Mitgliedern tummeln, ein Plus von drei Standorten und 28 Leinwänden gegenüber 2015.Es liegt auf der Hand, dass der Anteil europäischer Filme in den Mitgliedskinos des Netzwerkes besonders hoch ausfällt. Während vorläufigen Zahlen zufolge europaweit nur 30,3 Prozent aller Tickets für europäische Filme (ein Rückgang um 3,8 Prozentpunkte gegenüber 2015) und 67,4 Prozent für US-Titel verkauft wurden (ein Plus von 4,3 Prozentpunkten); standen europäische Werke in den Netzwerk-Kinos für deutlich mehr als die Hälfte aller Besucher. Ein Anteil von 55,6 Prozent bedeutete allerdings auch hier ein Minus gegenüber dem Vorjahr, wenn auch lediglich um 0,9 Prozentpunkte.Trotz dieses minimalen prozentualen Rückgangs beim Besucheranteil erzielten die Mitglieder von Europa Cinemas im vergangenen Jahr einen neuen Rekord für Filme aus den EU-Staaten in absoluten Zahlen: 40,8 Mio. Tickets bedeuteten ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen neuen Rekord. Beim Umsatz reichte es zu einem Sprung um sieben Prozent auf 241,8 Mio. Euro, der Bestwert aus dem Jahr 2012 wurde aber trotz der nochmals gestiegenen Leinwandzahl knapp verpasst.Den Löwenanteil unter den in den Kinos aufgeführten europäischen Produktionen konnte erwartungsgemäß Frankreich mit einem Anteil von 18 Prozent an sämtlichen Vorstellungen (inklusive US-Filme und solcher anderer nicht-europäischer Länder) für sich verbuchen. Deutschland folgt unter den Europäern auf Platz 3 mit sieben Prozent und damit nur knapp hinter Großbritannien (acht Prozent). Die Top 5 beschließen Italien (fünf Prozent) und Spanien (vier Prozent).Allerdings war es im vergangenen Jahr kein französischer, sondern ein spanischer Film, der innerhalb des Netzwerkes die meisten Vorführungen (32.746) erhielt: " Julieta ", der von 710 Kinos in 29 Ländern gezeigt wurde. " Ich, Daniel Blake " folgt dahinter mit 30.019 Vorstellungen in 641 Kinos und 26 Ländern - und auf Platz 3 rangiert bereits " Toni Erdmann ", der es in 29 Länder und 559 Kinos schaffte und alleine im vergangenen Jahr 26.085 Mal in den Europa-Cinemas-Kinos aufgeführt wurde. Unter jenen Filmen die es zu den Filmfestspielen in Cannes geschafft hatten, war der deutsche Arthouse-Hit im vergangenen Jahr sogar der zweiterfolgreichste im Netzwerk, mit 926.648 Besuchern. Stärker war lediglich "Ich, Daniel Blake", der es auf 964.900 Besucher brachte. "Julieta" errang mit 820.081 verkauften Tickets Bronze. Dokumentationen spielen übrigens eine nicht zu unterschätzende Rolle in den Europa-Cinemas-Kinos. Insgesamt standen sie 2016 für 4,7 Prozent der Vorführungen und 4,4 Prozent der Besucher.Bestätigt wurde im Rahmen des Netzwerktreffens in Cannes der Vorstand von Europa Cinemas. Er wird demnach weiterhin von Nico Simon als Präsident und Madeleine probst als Vize-Präsidentin geleitet. Christian Bräuer fungiert als Generalsekretär, Nour Eddine Sail als Schatzmeister. Ebenfalls im Vorstand ist Nina Grilc.

