EU-Parlament fordert stärkere Europa-Quote für Streamingdienste

Der federführende Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) des EU-Parlaments hat gestern umfangreiche Änderungen am Reformvorschlag der EU-Kommission für die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) beschlossen. Ein Eckpunkt ist eine deutliche Erhöhung des Mindestanteils europäischer Produktionen im Portfolio der SVoD-Dienste.Gemäß des ursprünglichen Vorschlags der EU-Kommission sollten SVoD-Plattformen wie Amazon Prime Video oder Netflix verpflichtet werden, mindestens 20 Prozent ihres Angebots für den EU-Markt mit europäischen Produktionen zu bestreiten. Diese Quote will der Kulturausschuss nun auf 30 Prozent erhöhen. Hintergrund dieser Anhebung sei nicht zuletzt, dass die 20-Prozent-Quote schon heute von vielen Plattformen problemlos erreicht werde.Die Unterstützung des Kulturausschusses fand auch die bereits im Entwurf der Kommission vorgesehene grenzüberschreitende Erhebung von Filmabgaben. Bereits am 1. September 2016 hatte die EU-Kommission klargestellt, dass die Erhebung einer Filmförderabgabe von VoD-Diensten mit Sitz im Ausland (wie sie im deutschen Filmförderungsgesetz vorgesehen ist) mit den EU-Binnenmarktsvorschriften vereinbar ist - ebenso wie im Gegenzug eine entsprechende Förderung.Der Beschluss in dieser Sache stellte gleichzeitig das Ende eines beinahe zweijährigen Prüfverfahrens dar, das die Kommission seit Oktober 2014 gegen Deutschland geführt hatte. Anlass war eine entsprechende Vorschrift im alten FFG, deren Vollzug ausgesetzt worden war. Netflix hatte den Beschluss vom September 2016 indes nicht hingenommen und am 22. November desselben Jahres Klage eingereicht.Anlässlich der Vorlage der Änderungswünsche des Kulturausschusses an der AVMD-Richtlinie betonte dessen Vorsitzende, die SPD-Politikerin Petra Kammerevert, erneut: "Es kann nicht sein, dass sich Microsoft, Apple oder Netflix künftig aus der Verantwortung für das Kulturgut Film stehlen. Es ist nur gerecht, dass derjenige, der mit der Verbreitung von Kulturgütern an europäische Zuschauer Geld verdient, auch für den Fortbestand dieses Kulturgutes hier in Europa mit verantwortlich ist."Zu den vom Ausschuss beschlossenen Änderungen zählt unter anderem auch eine Flexibilisierung der Regelungen für Werbeschaltungen im TV. Zwar soll die Zeit zwischen 20 und 23 Uhr besonders geschützt werden und (wie auch bezogen auf das gesamte Tagesprogramm) dort ein Werbeanteil von 20 Prozent nicht überschritten werden dürfen. Allerdings will man sich von der bisherigen Vorschrift, maximal 12 Minuten Werbung pro Stunde zuzulassen, trennen und Sendern mehr Gestaltungsfreiraum lassen.Das Gesetzgebungsverfahren zur AVMD-Novelle soll nach dem Wunsch der Parlaments-Berichterstatterinnen bis Mitte 2017 abgeschlossen sein - bis dahin ist nach Verabschiedung des CULT-Berichts zunächst ein Votum des gesamten EU-Parlaments und dann eine Einigung mit dem Rat zu erreichen.

Quelle: Blickpunkt:Film

