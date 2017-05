EU-Kinos: Höchste Besucherzahl seit 2004

Großansicht Bruttoeinspielergebnisse, Besucherzahlen und nationale Marktanteile in europäischen Ländern 2015 - 2016 (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle) Bruttoeinspielergebnisse, Besucherzahlen und nationale Marktanteile in europäischen Ländern 2015 - 2016 (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle)

Großansicht Top-20-Filme nach Besucherzahlen in der Europäischen Union 2016 (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle) Top-20-Filme nach Besucherzahlen in der Europäischen Union 2016 (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle)

Großansicht Top 20 europäische Filme nach Besuchern in der EU 2016 (inkl. "EUR inc.") (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle) Top 20 europäische Filme nach Besuchern in der EU 2016 (inkl. "EUR inc.") (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle)

Großansicht EU-Marktanteile nach nach Herkunftsländern 2012 - 2016 (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle) EU-Marktanteile nach nach Herkunftsländern 2012 - 2016 (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle)

Großansicht Zahl der in der Europäischen Union produzierten Kinospielfilme 2012 - 2016 (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle) Zahl der in der Europäischen Union produzierten Kinospielfilme 2012 - 2016 (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle)

Großansicht Digitale Leinwände in der Europäischen Union 2012 - 2016 (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle) Digitale Leinwände in der Europäischen Union 2012 - 2016 (Bild: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle)

2016 sind in den Kinos der 28 EU-Mitgliedsstaaten rund 991 Mio. Kinotickets verkauft worden; das entspricht einem Plus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach den heute traditionell im Vorfeld des Festival de Cannes von der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle veröffentlichten Besucher- und Umsatzzahlen für die EU-Kinos handelt es sich hierbei um den besten Wert seit 2004. Die Bruttoeinspielergebnisse gingen hingegen um 2,3 Prozent auf 7,04 Mrd. Euro zurück. Als Gründe hierfür nennt die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle zum einen gesunkene Ticketpreise in Ländern wie Italien, Spanien und Belgien, zum anderen Boxofficerückgänge in Ländern wie Deutschland (12,3 Prozent) und Großbritannien (0,6 Prozent). Der durchschnittliche Preis für ein Kinoticket in den EU-Mitgliedsstaaten ist 2016 erstmals seit fünf Jahren wieder gesunken - von 7,40 auf 7,10 Euro.Der Besucheranstieg in den EU-Kinos resultiert den jetzt veröffentlichten Zahlen zufolge im Wesentlichen auf einer Zunahme der Kinobesucher US-amerikanischer Filme um rund 50 Mio.; sie konnten damit ihren Marktanteil von 63,1 auf 67,4 Prozent erhöhen. Erfolgreichster Film des Jahres 2016 in den EU-Kinos war "Pets" (26,5 Mio. Besucher), gefolgt von einem weiteren Animationsfilm, "Findet Dorie" (24,7 Mio. Besucher), und dem "Harry Potter"-Spinoff "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (23,4 Mio. Besucher). Insgesamt belegen Animationsfilme acht Plätze in den Top 20 der besucherstärksten Filme 2016, sieben Filme der Top Ten bzw. 15 Filme der Top 20 waren Sequels, Prequels, Spinoffs oder Reboots.Die europäischen Filme konnten ihre Besucherzahlen in den EU-Kinos 2016 im Jahresvergleich stabil halten; ihr Marktanteil ging jedoch von 27 auf 26,7 Prozent zurück. In einigen nationalen Märkten wie Frankreich (35,3 Prozent), der Tschechischen Republik (29,5 Prozent), Italien (29,1 Prozent) und Finnland (28,9 Prozent) lag der Marktanteil europäischer Filme z.T. deutlich über dem Durchschnitt.Der Digitalisierungsgrad der Leinwände in den EU-Ländern liegt aktuell bei 93 Prozent. Den jetzt vorgelegten Zahlen zufolge liegt er in 22 EU-Ländern jenseits der 90-Prozent-Marke. Schlusslichter bei der Kino-Digitalisierung sind Litauen und die Tschechische Republik mit Anteilen von 64 und 53 Prozent.Weitere Informationen unter www.obs.coe.int

Quelle: Blickpunkt:Film

