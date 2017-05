"Es kann so nicht weitergehen!"

Es hätte schon größter Mühe bedurft, um den Vortrag von FFA -Vorstand Peter Dinges im offiziellen Programm des Filmtheaterkongresses noch irgendwie banaler darzustellen. Doch wer sich von der geradezu reißerischen Ankündigung "Die Filmförderungsanstalt informiert über Änderungen für die Kinowirtschaft durch das seit 01.01.2017 geltende neue Filmförderungsgesetz" nicht abschrecken ließ, konnte den filmpolitisch interessantesten Vortrag der gesamten Veranstaltung hören und sich über die knappe Zusammenfassung eines Papiers freuen, das innerhalb der Branche bereits seit Monaten für Gesprächsstoff sorgt. Denn es ging - wie Dinges gleich zu Beginn klar machte - nicht etwa um die längst bekannten und ausführlich dokumentierten Änderungen im Gesetzestext. Sondern um das, was längst nicht in trockenen Tüchern ist und aktuell höchst kontrovers diskutiert wird: die künftigen Förderrichtlinien.Bevor es hinsichtlich der Frage, was aus Sicht von Dinges künftig von der FFA gefördert werden soll, in medias res ging, stand ein kurzer Blick auf den Status Quo auf dem Programm - welcher den Besuch des Vortrags schon für sich genommen lohnenswert gemacht hätte. Denn auch wenn die großen SVoD-Plattformen gerne über einen Kamm geschoren werden, gibt es doch erhebliche Unterschiede, wie Dinges klar machte. So hat sich Amazon bereits als Partner des Kinos und der Kinofilmproduzenten erwiesen, hierzulande etwa im Rahmen der Zusammenarbeit mit Warner bei "Bullyparade - Der Film" . Tatsächlich nehme Amazon nicht nur am Dialog mit der FFA teil, sondern bezahle auch die ihm durch das FFG auferlegte Abgabe. Google (das u.a. hinter YouTube steht) bezahle zwar noch nicht, habe aber eine Partnerschaft angeboten. Ganz anders Netflix (die in Deutschland mit einem geschätzten SVoD-Marktanteil von 20 Prozent klar hinter Amazon mit 47 Prozent rangieren) und Apple. Beide klagen gegen die Abgabeverpflichtung.Aus Sicht der FFA ein "bedauernswertes Verhalten". Denn laut Dinges bräuchte man auch diese Player dringend im Boot. "Nicht nur wegen der Abgabe, sondern vor allem wegen ihres Know-Hows und potenziellen Inputs". Dass das aggressive Auftreten von Netflix und die "Friss oder Stirb!"-Haltung, die der Streaminggigant dem Kino entgegenbringt (solange es nicht um Alibieinsätze zum Zwecke der Oscar-Qualifizierung geht), in Filmtheaterkreisen oftmals für erhitzte Gemüter sorgt, wurde auf dem Kongress übrigens überdeutlich. Während Dinges auf die aktuelle, äußerst leidenschaftlich geführte Debatte verwies, die die Aufnahme von gleich zwei Netflix-Produktionen in den Wettbewerb des renommiertesten Filmfestivals der Welt auslöste (was in Cannes dann doch prompt eine Regeländerung für 2018 und die Folgejahre nach sich zog), geißelte der wie üblich erfrischend offene Torsten Frehse (Neue Visionen) an anderer Stelle unter anderem die "Netflix-Propaganda", die sich durch die Fachpresse ziehe. Wobei man es sich natürlich dann doch zu leicht macht, wenn man vermeintlich konkurrierende Geschäftsmodelle totgeschwiegen sehen will.Darum an dieser Stelle ein Exkurs: "Sie machen großartige Arbeit. Ihr Dienst ist stabil, intuitiv zu bedienen, billig und er stellt Monat für Monat eine Fülle an großartigem neuem Content bereit. Sie bieten zudem sowohl dem Nachwuchs als auch etablierten Branchengrößen fantastische Finanzierungsmöglichkeiten. Ich bin zutiefst beeindruckt davon, was für ein Publikum sie sich aufgebaut und was für einen wirtschaftlichen Wert sie in so kurzer Zeit geschaffen haben." Sie ahnen sicherlich, von wem diese Worte über Netflix stammen: von einem Kinobetreiber. Und nicht irgendeinem, sondern dem höchst umtriebigen und erfolgreichen Alamo-Drafthouse-Gründer Tim League, der sich mit Netflix schon eine ganze Weile länger als seine deutschen Kollegen auseinandersetzen muss. Natürlich bleibt es in seinem langen Wortbeitrag nicht bei Lobeshymnen auf ein Unternehmen, dessen CEO "gerade wieder auf unsere Industrie gesch...en hat", wie League es ausdrückt. Im Gegenteil. Aber sein kluger Text - sie finden ihn auf indiewire.com - ist ein Paradebeispiel dafür, mit welchem Selbstbewusstsein und welcher Entschlossenheit das Kino dem Thema begegnen sollte - wozu auch ein waches Auge für das zählt, was Mitbewerber um die Aufmerksamkeit des potenziellen Publikums so anstellen.Mit dem Phänomen völlig ungerechtfertigter Unkenrufe hat es die Kinobranche ohnehin seit vielen Jahrzehnten zu tun. Er selbst sei erst kürzlich wieder als "Dinosaurier" tituliert worden, weil man ihn als Vertreter einer aussterbenden Gattung gesehen habe. Aber, so Dinges: "Das Verderben der Saurier war es, sich nicht angepasst zu haben. Das Kino hingegen hat sich wiederholt angepasst!" Konstante ist indes der Ort an sich - auch wenn sich in seinem Inneren bereits mehr Innovationen abgespielt haben, als Reed Hastings dies ihm zugestehen will (s.o.). Gerade dieses Alleinstellungsmerkmal rechtfertigt aus Sicht von Dinges auch den engen Kulturbegriff, den nicht nur er für richtig halte, sondern den zumindest derzeit auch die BKM noch anwende, wenn sie beispielsweise für den DFFF II eine Förderung jenseits des Kinofilms kategorisch ausschließe. Allerdings stehe diese Auffassung unter Beschuss. Deutsche Produzenten würden bereits für Netflix und Amazon arbeiten, die ZDF -Serie "Der gleiche Himmel" sei an Netflix verkauft worden - und tatsächlich kam unmittelbar auf Dinges' Vortrag die Nachricht, dass Netflix auch die US-Rechte für "Babylon Berlin" erworben habe. "Die Partnerschaften sind da, die Qualität ist da. Der Angriff auf die Fördertöpfe steht bevor, zumal der GMPF diesen Bereich bereits bedient", so Dinges. Beim Produzententag wären die Reaktionen auf diese Feststellung vermutlich anders ausgefallen als in Karlsruhe...Wie auch immer man die stringente Sichtweise in Sachen Anreizförderung beurteilen mag: Fest steht jedenfalls, dass das Kino mit dem neuen Filmförderungsgesetz einen klaren Erfolg feiern konnte. Denn nicht genug damit, dass es zum ersten Mal in der bislang 49-jährigen Geschichte der FFA unter den Förderzielen genannt ist, wurden auch die traditionellen Sperrfristen weitestgehend unverändert beibehalten - unter Berücksichtigung des Arguments, dass die Wertschätzung des Kinofilms auch der Exklusivität bedürfe. Dass man im Sinne einer Beibehaltung der Frist argumentieren konnte, habe nicht zuletzt daran gelegen, dass sich die durchschnittliche Auswertungsdauer deutscher Filme in den letzten Jahren kaum verändert hätte, wie der FFA-Vorstand erläuterte.Was die Kinoseite bejubelte, ist indes auch jenseits der regelmäßigen FFG-Novellierung nicht dauerhaft in Stein gemeißelt. Denn schon bis Mitte 2019 soll eine Evaluierung der Sperrfristen erfolgen - und diese würde "ja nicht aus bloßer Neugier" angeordnet, so Dinges: "Die endgültige Schlacht um die Fristen ist noch nicht gewonnen!" Zudem wies er auf mögliche Entwicklungen in den USA hin. Sollte beispielsweise der Zusammenschluss von Time Warner und AT&T Realität werden, könnten dort künftig Stimmen mehr Gewicht erhalten, die für eine schnellere digitale Auswertung plädierten (Nicht dass Warner diesbezüglich nicht ohnehin eine relativ klare Linie vertrete).Allerdings verwies Dinges auch darauf, dass die FFA bei den grundsätzlich möglichen Sperrfristverkürzungen nicht zu dogmatisch agieren dürfe und gewisse Nöte erkennen müsse - gerade wenn es um thematisch brandaktuelle Filme gehe. So gab er zu, dass die Annahme, die Doku "Citizenfour" über Edward Snowden würde auch ein Jahr nach ihrem Kinodebüt die TV-Zuschauer noch bewegen, falsch gewesen sei. Die FFA lehnte damals die beantragte Verkürzung der Sperrfrist für die TV-Auswertung auf sechs Monate ab - was anderenfalls ein echtes Novum gewesen wäre. Eine derart kurze "TV-Frist" war bis dato noch nie durchgewunken worden.Womit Dinges dann zum Kern seiner Rede kam: Den von ihm vorgeschlagenen Leitlinien für eine künftige FFA-Förderung, die er nach eigener Aussage "mehr denn je für absolut notwendig" hält. Dazu ein kurzer Blick auf nackte Zahlen: Im vergangenen Jahr wurden laut Dinges mehr als 250 deutsche Filme in die Kinos gebracht, insgesamt buhlten über 600 Neustarts um die Aufmerksamkeit der Kinogänger. "Wie soll angesichts dieser Flut noch irgendein Film herausgestellt werden können?", fragte der FFA-Vorstand - um die Antwort gleich selbst zu geben: "Die Vielfalt hat dort ihre Grenzen, wo es zu einer Übersättigung kommt! In dieser Situation werden gute Filme geschwächt, sind Misserfolge vorprogrammiert." In einer Situation, in der immer mehr Produzenten in den Markt drängten, müsse schon zwangsläufig immer mehr und immer schneller produziert werden - dabei könne das Kino nicht mithalten. "Hier muss sich etwas ändern", stellte Dinges fest, "Förderung muss auch Verantwortung übernehmen - und einer muss vorangehen, auch wenn die Selektion eine harte Aufgabe ist".Kernfrage sei: "Wofür steht die FFA?" Nun, seit 49 Jahren für das Kino. Dementsprechend müsse die FFA Filme fördern, die die Chance hätten, dort auch Besucher zu finden. "Ohne eine gewisse Besucheraussicht ist ein Projekt nicht für die FFA förderbar - und wir sollten diesbezüglich endlich eine klare Aussage machen: Wir stehen für den großen Kinospielfilm!" Auswertungen hätten ergeben, dass höher budgetierte Filme in der Regel auch mehr Besucher verzeichnen könnten. Ergo die Forderung nach einem angemessenen Mindestbudget: 2,5 Mio. Euro schweben Dinges vor. Ab dieser Grenze würden Filme üblicher Weise wirtschaftlich relevant, ohne dass man damit künstlerisch relevante Kinofilme ausschließe. Wo aber fängt die wirtschaftliche Relevanz an? Laut dem FFA-Vorstand bei 250.000 Besuchern. Nun sei zwar nur wenig unsicherer als eine Besucherprognose im Filmbereich, eine Negativausscheidung sei aber durchaus möglich, weswegen die Fachleute in den Kommissionen aufgerufen werden sollten, jene Filme auszuschließen, die diesen Wert "nie und nimmer" zu erreichen versprächen."Weltweit einzigartig" sei die Flut der Dokus, die in Deutschland auf die Leinwände drängten, mit 70 bis 90 Titeln pro Jahr sei man absoluter Spitzenreiter. Indes entfielen die meisten jener Produktionen, die nicht einmal 10.000 Besucher schafften, auf den Dokumentarbereich. "Das kann so nicht weitergehen!", erklärte Dinges. Seine Vorstellung für eine Förderung relevanter Dokumentarfilme: Ein Minimumbudget von 500.000 Euro und ein Mindestbesucheransatz von 50.000. Was der nicht von der FFA geförderten Doku "Embrace" gerade an einem einzigen Tag und nur eine Woche davor dem ebenfalls förderfreien "Expedition Happiness" an einem Wochenende gelang (wie Ende März auch locker "Rammstein: Paris" ), schaffte 2016 nach Dinges' Angaben nur ein einziger Dokumentarfilm.Nun könne man ihm in diesem Zusammenhang womöglich vorwerfen, "sehr hart" mit der Kultur umzugehen. Aber man müsse dabei bedenken, dass die kulturelle Filmförderung des Bundes zuletzt versechsfacht worden sei - von drei auf 18 Mio. Euro pro Jahr. "Also sollten wir uns die Aufgaben auch teilen. Warum soll die FFA dem Portfoliogedanken Rechnung tragen und BKM-Aufgaben übernehmen?", so die Frage von Dinges. "Auch die Bundesförderung muss sich platzieren und sagen, wo sie steht." Was der FFA-Vorstand hier nur andeutete, sorgt in Branchenkreisen übrigens schon seit einer Weile für Gesprächsstoff. Denn während es absolut begrüßenswert ist, dass die BKM zuletzt mehrfach mit überraschenden Förderwohltaten oder -versprechen zu Stelle war, hapert es bei der Implementierung der Maßnahmen und der Abstimmung mit anderen Förderinstrumenten bisweilen noch.Schließen diese Leitlinien Innovatives aber nicht von vornherein aus? Nicht wenn es nach Dinges geht. Denn den oben genannten Mindestanforderungen zum Trotz solle sich nicht automatisch das (vermeintlich) Berechenbare durchsetzen. Er sei der Überzeugung, dass die FFA im Stechen dafür sorgen müsse, dass auch Mut und neue Wege zum Tragen kämen - wobei diese These "nicht unumstritten" sei.Selbstverständlich erstrecken sich Dinges' Vorstellungen noch auf weitere Bereiche, unter anderem auf die Frage nach einer effektiveren Nachwuchsförderung oder die Unterstützung Festival-trächtiger Produktionen (mit einem Fokus auf die internationalen Topfestivals). Eine Idee, die die FFA darüber hinaus diskutiere, sei der Ausbau einer "grünen Förderlinie" und womöglich die Schaffung eines "Green Cinema Label".Warum er dem Fachpublikum in Karlsruhe seine Ideen überhaupt ans Herz lege? "Weil ich Ihre Unterstützung benötige, um diese Ideen auch tatsächlich umgesetzt zu sehen", so Dinges.Selbstverständlich kam er zum Abschluss auch noch auf das Kino selbst zu sprechen - und legte dabei den Finger in eine Förderwunde. Denn von den rund 400 Mio. Fördereuro, die 2018 zur Verfügung stehen sollen, würden nur etwa drei bis vier Prozent in die Kinoinvestitionsförderung fließen. "Das ist nicht viel", so der trockene Kommentar. Womöglich solle man also tatsächlich (jenseits der FFA) darüber nachdenken, ob ein Steuerfonds nicht auch dem Kino gute Dienste leisten könne. Mit anderen Worten: Auch die FFA spricht sich wie schon der HDF , die AG Kino-Gilde und die SPIO für einen Kino-Strukturfonds aus. Denn "ohne moderne Kinos sind Kinofilme völlig umsonst produziert", so Dinges.Was er den Kinos selbst ins Stammbuch schrieb, war ein Appell, unter den sich Großteile des diesjährigen Kongresses fassen lassen: "Sie müssen Modelle entwickeln, um ihre Kunden besser kennenzulernen und dieses Wissen dann zu nutzen." Dabei verwies Dinges nicht nur auf "kluge Start-ups", die den Kinos (auch den kleineren) zur Seite stehen könnten, er betonte einmal mehr, dass Kinos und Verleiher in dieser Frage an einem Strang ziehen und ein echtes Bündnis eingehen müssten.Sein Glaube an das Kino und seine Zukunft jedenfalls ist unerschütterlich. Ergo die Schlussworte: "Wir sind keine Dinosaurier! Wir werden uns weiterentwickeln. Die Stunde dafür ist da. Es lebe das Kino!"Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

