Es ist geschafft

Großansicht Am Set von "Das schaffen wir schon" (v.l.n.r.): die Darsteller David C. Bunners, Thomas Bauer und Ilka Willner, Regisseur Andreas Arnstedt, die Darsteller Marie Schöneburg und Patrick Khatami, Produzentin Moya Neilson sowie die Darsteller Manuela Biedermann, Günther Brenner und Dorothea Schenck Am Set von "Das schaffen wir schon" (v.l.n.r.): die Darsteller David C. Bunners, Thomas Bauer und Ilka Willner, Regisseur Andreas Arnstedt, die Darsteller Marie Schöneburg und Patrick Khatami, Produzentin Moya Neilson sowie die Darsteller Manuela Biedermann, Günther Brenner und Dorothea Schenck

Im Studio kunstundkommunikation des Berliner Künstlers Micha Koch ist jetzt die letzte Klappe zu Andreas Arnstedts Politkomödie "Das schaffen wir schon" gefallen. Sie spielt in Deutschland, zwei Tage vor der Bundestagswahl. Der Moderator Frederic Neunzig hat sich in seine Talkshow "Sechs gegen Neunzig" die Kandidaten der Parteien zu einem letzten Schlagabtausch eingeladen. Mit in der Runde - als "Stimme des Volkes", wie es in der Synopsis heißt - auch der Chef der Zeitarbeitsfirma Time for Talents, Harald Müllbeier. Plötzlich stürmt die kürzlich von Müllbeier entlassene Reinigungskraft Susanne Kleinke das Studio und nimmt ihn und die Politiker als Geiseln. Sie droht, alles in die Luft gehen zu lassen, wenn ihre Forderungen wie die Abschaffung von Hartz IV, ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle und eine angemessene Strafe für ihren Ex-Chef nicht erfüllt werden. Schon bald eskaliert die Situation..."Nirgends wird so viel gelogen wie im politischen Wahlkampf. Die Politiker gehen sich an wie im Löwenkäfig. Das Ganze ist nur mit Humor zu ertragen. Ein ernsthafter Film über Wahlkampf ist nicht möglich und wir entlarven in unserer Komödie die Lügen der Politiker, und das parteiübergreifend", so Arnstedt über seinen Film, in dem u.a. Marie Schöneburg David C. Bunners , Johanna Griebel, Manuela Biedermann Barbara Romaner , Ilka Willner, Patrick Khatami , Thomas Bauer, Lotte Ohm , Rodja Tröscher, Lars Pape Aykut Kayacik und David Bennent Rollen übernommen haben. Drei-freunde Filmverleih startet "Das schaffen wir schon" am 7. September, also wenige Wochen vor der Bundestagswahl am 24. September, in den deutschen Kinos.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen