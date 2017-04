Erstes Leadership-Programm für Frauen in Medienunternehmen gestartet

Großansicht Claudia Baumhöver (Geschäftsführerin, dtv Verlagsgesellschaft), Monika Schubert (Expertin für Persönlichkeit und Ausstrahlung), Tina von Hardenberg (Gründerin und Geschäftsführerin, Kobalt Productions) und Janine Jackowski (Produzentin "Toni Erdmann", Komplizen Film, v.l.n.r.) sprachen mit Katja Eichinger (rechts im Bild) über ihre Erfahrungen als Führungspersonen (Bild: EPI/André Fischer) Claudia Baumhöver (Geschäftsführerin, dtv Verlagsgesellschaft), Monika Schubert (Expertin für Persönlichkeit und Ausstrahlung), Tina von Hardenberg (Gründerin und Geschäftsführerin, Kobalt Productions) und Janine Jackowski (Produzentin "Toni Erdmann", Komplizen Film, v.l.n.r.) sprachen mit Katja Eichinger (rechts im Bild) über ihre Erfahrungen als Führungspersonen (Bild: EPI/André Fischer)

Das Erich Pommer Institut hat jetzt sparkx, das erste Leadership-Programm für Frauen in Medienberufen aus den Bereichen Film, TV, Publishing, IT, Games und Musik gestartet. Ziel des Projekts, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie vom Europäischen Sozialfonds gefördert wird, ist es Aufstiegs- und Karrierechancen von Frauen im mittleren Management nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig deren Potential für die Unternehmen nutzbar zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung."sparkx ist das erste Programm der Medienbranche, das gleichzeitig Frauen Führungs-Skills vermittelt und Unternehmen im Bereich Gleichstellungsmanagement schult. Der Benefit liegt also auf beiden Seiten. Unternehmen profitieren durch den nachhaltigen Wissenstreansfer und die entstehenden Wettbewerbsvorteile", betont Nadja Radojevic , Geschäftsführerin und Direktorin Weiterbildung des Erich Pommer Instituts.Zum Auftakt des Programms hatte das Erich Pommer Institut zum sparkx Salon eingeladen. dtv-Geschäftsführerin Claudia Baumhöver -Produzentin Janine Jackowski sowie die Gründerin und Geschäftsführerin von Kobalt Productions Tina von Hardenberg , unterhielten sich mit der Filmjournalistin, Autorin und Fotografin Katja Eichinger über ihre Erfahrungen als Führungspersonen, gaben Einblicke in ihren individuellen Werdegang und diskutierten über die aktuelle Situation der Medienbranche.Fortgesetzt wird sparkx im Juni mit drei Workshops und Einzelcoachings, für die noch bis 28. April Bewerbungen entgegengenommen werden. Weitere Informationen unter www.epi.media/sparkx

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen