Erste Treatmentförderungen aus Hamburg

Im Rahmen ihrer neuen Treatmentförderung für programmfüllende Spielfilme hat die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein Zusagen für die ersten beiden Projekte getroffen, die jeweils mit einem Zuschuss in Höhe von 5100 Euro unterstützt werden. Die Förderentscheidung traf FFHSH-Geschäftsführerin Maria Köpf Die Förderungsempfänger erhalten neben der finanziellen Unterstützung als Zuschuss zusätzlich eine dramaturgische Erstberatung zu Beginn der Maßnahme sowie ein Lektorat über das erstellte Treatment. Mit der zu Beginn des Jahres eingeführten Maßnahme sollen Autoren laut FFHSH "frühzeitig und effektiv bei der Entwicklung ihrer Ideen unterstützt und ihnen ein kreativer sowie finanzieller Freiraum ermöglicht werden".Monika Fäßler und Charlotte Rolfes entwickeln mit "Under Pressure" eine Tragikomödie mit überraschenden Wendungen, in deren Mittelpunkt eine ehrgeizige Hamburger Bauingenieurin steht. Kurz vor dem Durchstarten in ihre internationale Karriere wird sie von ihrer Familie - einem Haufen egoistischer Einzelkämpfer - ausgebremst, deren Alltagssorgen die Protagonistin vor Herausforderungen stellen. "Eine moderne Familiengeschichte, deren starke weibliche Hauptfigur lernt, zu ihren Schwächen zu stehen, ohne ihre Ambitionen opfern zu müssen", urteilt die FFHSH.In der Gaunerkomödie "Santa Pauli" erzählen Volker Schmitt und Samuel Schultschik das vertrackte Comeback eines aus der Zeit gefallenen Kleinganoven. Wider Willen muss er sich mit einem Hochstaplerpärchen verbünden, um die versteckte Beute seines einzigen erfolgreichen Raubzuges wiederzufinden. So will er der Liebe seines Lebens beweisen, dass er sie nach ihrem großen gemeinsamen Coup vor zwanzig Jahren nicht betrogen hat. "Die turbulente Geschichte ist eine liebevolle Hommage an die lokale Subkultur des alten Sankt Pauli und an die Skurrilität der Gestalten, die diesen einzigartigen Kiezkosmos und seinen rauen Charme geprägt haben", lautet das Urteil von Köpf."Wir sind sehr glücklich mit der Qualität der eingereichten Stoffe und freuen uns auf zwei vielversprechende Treatments", sagt Maria Köpf. "Wie erhofft, waren unter den Einreichungen viele Teamarbeiten, von denen wir zwei weiter begleiten möchten".

Quelle: Blickpunkt:Film

