Erste Tarifrunde für Film- und TV-Schaffende endet ergebnislos

Großansicht Produzentenallianz-Geschäftsführer Christoph Palmer Produzentenallianz-Geschäftsführer Christoph Palmer

Großansicht Ver.di-Verhandlungsführer Matthias von Fintel (Bild: ver.di) Ver.di-Verhandlungsführer Matthias von Fintel (Bild: ver.di)

Die erste Verhandlungsrunde zwischen der ver.di Filmunion und der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen über einen neuen Tarifvertrag für rund 25.000 Filmschaffende in Kino- und Fernsehfilmproduktionen in Deutschland ist gestern ohne Ergebnis zu Ende gegangen.Schwerpunkt der Verhandlungen war nach Angaben von ver.di die Forderung nach einer Begrenzung der täglichen Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden. "Filmschaffende arbeiten in technisch, organisatorisch komplexen Arbeitsprozessen und müssen dabei zusätzlich kreativ arbeiten. Zeit- und Arbeitsdruck sind immens. Überlange Arbeitszeiten zehren an der Substanz, zwölf Stunden am Tag sind mehr als genug, zumal am Folgetag meist das gleiche Pensum ansteht", begründet ver.di-Verhandlungsführer Matthias von Fintel die Forderung.Darüber hinaus fordert ver.di u.a. eine sechsprozentige Gehaltserhöhung bzw. die Erhöhung der Wochengagen um mindestens 50 Euro.Produzentenallianz-Geschäftsführer Christoph Palmer wies vor allem die Forderung nach dem Wegfall der flexiblen Möglichkeit zur 13. Arbeitsstunde als "völlig aus der Welt" zurück. Die deutsche Filmproduktion stehe international unter erkennbarem Druck. Vor dem Hintergrund angespannter Budgets und Förderbedingungen sei es für die Produzentenallianz und deren Mitgliedsunternehmen nicht denkbar "in ein Zeitkorsett" zu geraten. Man könne sich aber durchaus "eine sehr maßvolle Erhöhung des Tarifgefüges" vorstellen - unter Beibehaltung der sehr guten Vergütung für Filmschaffende für die zwölfte und 13. Stunde, wie die Produzentenallianz betont.Die Produzentenallianz hatte selbst kein Angebot vorgelegt. Johannes Kreile , stellvertretender Geschäftsführer und Sektionsleiter Fernsehen der Produzentenallianz erklärte, dass man die Verhandlungspartner "nachdrücklich dazu aufgefordert" habe, ihren "umfangreichen, illusionären Forderungskatalog zu priorisieren".Die Tarifverhandlungen sollen nach Angaben von ver.di am 11. oder 25. Januar fortgesetzt werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

