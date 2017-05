Erste Preise und Fundstücke Out of Competition

Der Prix Un Certain Regard ging an "Lerd", ein intensives, stilsicheres Sozialdrama des iranischen Regisseurs Mohammed Rasoulof. Der Preis der Certain-Regard-Jury unter Vorsitz von Uma Thurman ging an den Mexikaner Michel Franco ("Through the Eyes", "After Lucia"), in Cannes 2015 bereits für das beste Drehbuch ausgezeichnet ( "Chronic" ). Er überzeugt mit seinem minimalistischem Stil mit "Las Hijas de Abril" ("April's Daughter"), einem beklemmend intensiven Frauen-Familienporträt. Die 17-jährige Valeria ist schwanger und versucht, mit ihrer Stiefschwester alleine klarzukommen. Durch den finanziellen Druck und die Verantwortung der Schwangerschaft sieht sie sich aber gezwungen, die Hilfe der lange abwesenden Mutter in Anspruch zu nehmen. Schnell wird klar, warum sie das vermeiden wollte. Den Regiepreis gewann Taylor Sheridan mit seinem Thriller "Wind River" , einem beindruckenden Erstlingswerk mit Jeremy Renner und Elisabeth Olsen in den Hauptrollen. Den Preis für "Best Poetic Narrative" holte sich Mathieu Amalric mit seinem bejubelten Porträt der französischen Chanson-Ikone "Barbara" . Als Beste Schauspielerin wurde Jasmine Trinca für "Fortunate" das Italieniers Sergio Castellitto ausgezeichnet. Valeska Grisebachs starker "Western" ging leider leer aus - er war von vielen als würdiger Preisträger gehandelt worden.Die Nebenreihe des offiziellen Programms blieb in diesem Jahr eher durchschnittlich - hier ein kleiner Überblick mit einer nicht repräsentativen Auswahl: In "The Desert Bride" gibt Paulina Garcia, Silberner Bär 2013 für Sebastian Lelios "Gloria", eine weitere Kostprobe ihres beachtlichen Talents, auf einem Roadtrip durch die Wüste. Als Hausmädchen Teresa verliert sie auf dem Weg zu ihrer neuen Arbeitsstelle alles, woraus sich für sie letztlich neue Perspektiven ergeben im Erstlingswerk der argentinischen Regisseure Cecilia Atán und Valeria Privato. Der ungarische Beitrag "Out" handelt von der Reise eines Arbeiters durch Zentraleuropa ins Baltikum, nach Riga, auf der Suche nach Anstellung. Ein Erstlingsfilm, der im Versuch, Tragik und Komik zu mischen, hilflos wirkt. "Before We Vanish", Kiyoshi Kurosawas Fantasy um Aliens, die die Welt übernehmen wollen und brauchbar erscheinende Konzepte wie Liebe oder Geschäftssinn direkt per Berührung aus den Hirnen der Menschen ziehen, bleibt seltsam blutleer und traut sich nicht, wirklich radikal zu werden. Laurent Cantets "L'Atelier" knüpft im Stil an seinen Palmen-Gewinner von 2008 an, "Die Klasse" . Authentisch erzählt er von einer Gruppe junger Leute. Bei einem Schreibworkshop in Südfrankreich mit einer berühmten Autorin prallen im kreativen Ringen um den ultimativen Thriller soziale Welten aufeinander. Das Drehbuch schrieb Robin Campillo, dessen "BPM" im Wettbewerb für Furore sorgte.Unter die Haut geht "Tesnota" ("Closeness") des Russen Kantemir Balagov, ausgezeichnet mit dem Fipresci Jury-Award. Im Nord-Kaukasus verliebt sich die junge Jüdin Ilana (eine Entdeckung: Darya Zhovner) in einen Muslim aus der Volksgruppe der Kabardiner. Als ihr Bruder entführt wird und die Familie alles verkaufen muss, um das Lösegeld zu bezahlen, muss Ilana eine Entscheidung treffen.Für richtigen Buzz sorgte wenig in diesem Jahr, allenfalls die stets überfüllten Screenings von "The Florida Project" von Regisseur Sean Baker ( "Tangerine" ) in der Quinzaine des Réalisateurs, dessen deutsche Verleihrechte sich kurz vor Abschluss des Festivals Prokino sichern konnte.Die Bandbreite in den Out of Competition-Screenings war groß: Von zauberhaft, wie Hong Sangsoos in Cannes gedrehte, mit Isabelle Huppert und Kim Minhee schönstens besetzte Frauen-Freundschaftsgeschichte "Claire's Camera" oder "Visages Villages", der künstlerischen Reise von Agnes Varda und dem Fotografen JR durch die Provinz, wo sie den Menschen, die sie treffen, fotografische Denkmäler setzen - und es ein Rencontre bzw. eben kein Rencontre mit Jean-Luc Godard gibt, womit nach "Le Redoutable" zum zweiten Mal in diesem Jahr an der Ikone gerüttelt wird. Peinlich wurde es mit Claude Lanzmanns "Napalm" - der plauderhaften Dokumentation seiner Rückkehr nach Nordkorea und der Erinnerung an eine verflossene Liebe. Bei den Midnight-Screenings herrschte gewaltverliebte Genreware aus Korea ("Bulhandang", "The Villainess") vor.Ein Erlebnis war das Sieben-Episoden-sechs-Stunden Screening im Salle Bazin von Jane Campions "Top of the Lake: China Girl" in Anwesenheit der Filmemacher und Schauspieler, mit denen man in den kurzen Pausen zwischen den Episoden reden konnte - wozu Campion zur Einführung des Screenings explizit aufgefordert hatte. Mit dabei die unermüdliche Nicole Kidman, die auch in Sofia Coppolas Wettbewerbsbeitrag "Die Verführten", dem ebenso wilden wie misslungenen Genrestück "How to Talk to Girls at Partys" und Yorgos Lanthimos' "The Killing of a Sacred Deer" Präsenz zeigte. Die geballte Form des Serienguckens kam gut an. Ob man allerdings noch einmal in Laura Palmers Welt eintauchen möchte? Nicht zwingend, nach den zwei gezeigten Episoden von David Lynchs "Twin Peak", angesiedelt 25 Jahre später - und in Cannes fünf Tage nach der ersten Fernsehausstrahlung gezeigt. Überflüssig.Ein Konzert am Strand stimmte ein auf die Weltpremiere von "Djam" von Cannes-Veteran Tony Gatlif, das im Cinema de la Plage lief. Eine quasi-Dokumentation über die Subkultur des Rembetiko, um Folk-Musik kleiner griechischer und türkischer Gruppen, die Migranten-Schicksale auf ganz andere Art aufscheinen lassen. Das tat auch Alejandro G. Inarritu: Er präsentierte "Carne y Arena", eine sechsminütige Virtual-Reality-Installation in drei Akten, bei der der Zuschauer in einem riesigen Raum selbst erlebt, was es heißt, als Immigrant die Grenze zwischen Mexiko und USA zu überqueren. Auch wenn die Fakten hinlänglich bekannt sind - hier bekommt man sie zu spüren, ist mitten drin im Film - eine bewegende Grenzerfahrung.Marga Boehle

