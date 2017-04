Erste Cannes-Titel stehen fest

Das Festival de Cannes (17. bis 28. Mai) hat heute die Filme für den Kurzfilmwettbewerb und die Sektion Cinéfondation bekannt gegeben; ein deutscher Titel ist nicht dabei. Über die Gewinner in beiden Wettbewerben entscheidet eine Jury unter Vorsitz des rumänischen Filmemachers Cristian Mungiu wir berichteten ).In den Kurzfilmwettbewerb in Cannes wurden aus 4.843 Einreichungen neun Titel aus Finnland, Frankreich, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, dem Iran, den USA, China, Kolumbien und Schweden eingeladen. Sie konkurrieren um die Goldene Palme, die im Rahmen der Preisverleihungsgala zum Abschluss des Festivals vergeben wird.Bereits zwei Tage zuvor, am 26. Mai, wird der Gewinner der Sektion Cinéfondation ausgezeichnet. Aus 2.600 von Filmschulen auf der ganzen Welt eingereichten Werken wurden hierfür jetzt 14 ausgewählt.Alle in den Kurzfilmwettbewerb und die Sektion Cinéfondation des Festival de Cannes eingeladenen Filme im Überblick Die Filme für den Langfilmwettbewerb des Festival de Cannes werden morgen bekannt gegeben.

Quelle: Blickpunkt:Film

