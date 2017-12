Eröffnungstermin für Manhattan Deluxe Premiumkino in Erlangen steht fest

Großansicht Im Manhattan Deluxe Premiumkino will die Familie Weber den gleichen Komfort anbieten wie im Cinecittà in Nürnberg (hier im Bild) (Bild: Cinecittà Multiplexkino GmbH & Co. KG) Im Manhattan Deluxe Premiumkino will die Familie Weber den gleichen Komfort anbieten wie im Cinecittà in Nürnberg (hier im Bild) (Bild: Cinecittà Multiplexkino GmbH & Co. KG)

Das von der Familie Weber betriebene Manhattan Deluxe Premiumkino in Erlangen soll nach dem Anfang Oktober begonnenen Umbau am 15. Dezember, einen Tag nach dem Kinostart von "Star Wars: Die letzten Jedi" eröffnet werden."Wir haben in rund zwei Monaten ein komplettes Kino renoviert, die Säle entkernt und umgebaut. Mit der nun vorhandenen Bild- und Tontechnik und dem bewährten Deluxe-Konzept bieten wir allen Kinobesuchern aus dem Großraum Erlangen den entspannten und komfortablen Kinogenuss erster Klasse", erklärt Wolfram Weber , der auch das Nürnberger Cinecittà-Kino betreibt.Die drei Säle des Manhattan Deluxe Premiumkinos in Erlangen umfassen 54,51 und 25 Sitzplätze. Zum Premium-Erlebnis gehören Sitzreihen mit fast zwei Metern Reihenabstand, First-Class-Sessel mit auf Knopfdruck einstellbarer Lehne und Fußstütze, Sony 4K-Digitalprojektoren und Dolby Atmos in zwei Sälen.Jeder Gast bekommt dort ein Begrüßungsgetränk und kann anschließend im Kinosaal Getränke und Snacks bestellen, die dann während des Vorprogramms direkt am Platz serviert werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen