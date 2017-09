Eröffnungsfilm gewinnt Hauptpreis in Oldenburg

Großansicht Die Gewinner beim Internationalen Filmfest Oldenburg (Bild: Internationales Filmfest Oldenburg) Die Gewinner beim Internationalen Filmfest Oldenburg (Bild: Internationales Filmfest Oldenburg)

"Familiye", das Langfilmdebüt von Kubilay Sarikayas und Sedat Kirtans, hatte am 13. September das Internationale Filmfest Oldenburg eröffnet und wurde dort gestern zu dessen Abschluss mit dem German Independence Award als bester Film ausgezeichnet, der in diesem Jahr erstmals vom Hauptsponsor des Festivals, der Oldenburgischen Landesbank, vergeben worden war. Der German Independence Award für den besten Kurzfilm ging an "Sur le Fil" von Thierry Besselings und Loic Tansons; die Kurzfilmjury, bestehend aus der Produzentin Martina Valentina Baumgartner, dem Schauspieler Nic Romm und dem Regisseur Benjamin Teske , vergab außerdem eine Lobende Erwähnung an Philipp Andonies "Vand".Mit dem Seymour Cassel Award für die besten Darsteller wurden Lindsay Burdge für ihre Rolle in "Thrist Street" und Gregory Kasjan für seine Rolle in "Quest" ausgezeichnet; hier ging eine Special Mention an das Ensemble von Tom Lass' ".Insgesamt kam das Internationale Filmfestival Oldenburg von 13. bis 17. September auf mehr als 16.000 Besucher. Laut Veranstalterangaben ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen