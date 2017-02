Eröffnung des Academy-Museums erneut verschoben

Das von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences geplante Filmmuseum im Herzen von Los Angeles wird wohl nicht vor Frühjahr 2019 eröffnet worden. Wie der Filmnachrichtenblog "Deadline.com" berichtet, wurde der ursprünglich für 2017 vorgesehene Eröffnungstermin damit bereits zum zweiten Mal verschoben. Bei der ersten Verschiebung ans Ende des Jahres 2018 wurde der U-Bahn-Bau an der Station Wilshire, an der sich auch das Museum befinden soll, als Grund angeführt. Nun hat man sich bei der Academy laut "Deadline.com" offenbar dazu entschieden, das Museum rund einen Monat nach der Oscarverleihung 2019 zu eröffnen, um in deren Umfeld noch kräftig die Werbetrommel für das Museum rühren zu können.Insgesamt sollen für das Museum 400 Mio. Dollar an Kapital eingesammelt werden. Disney -Chef Robert A. Iger sowie die Schauspieler Annette Bening und Tom Hanks hatten dazu 2012 einen Spendenaufruf gestartet, dem schon zahlreiche Prominente gefolgt sind.

Quelle: Blickpunkt:Film

