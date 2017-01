Erlangen erhält Deluxe-Kinos

Mit dem Cinecitta betreibt die Familie Weber eines der kontinuierlich besucherstärksten Kinos Deutschlands. Nun kehrt sie an eine alte Wirkungsstätte zurück, um dort eines der Erfolgskonzepte aus dem Nürnberger Multiplex umzusetzen.Wie die Webers mitteilen, wird das Erlanger Programmkino Manhattan bis Herbst dieses Jahres aus den Räumen in der Güterhallenstraße ausziehen. Wie sie selbst aus der Zeitung erfahren hätten, konnten sich die dortigen Kinomacher mit dem Hausbesitzer nicht auf eine Verlängerung des Mietvertrages einigen und suchen nun nach einem neuen Standort für das "Manhattan". Ein Vorgang, den Claudia und Wolfram Weber ausdrücklich bedauern. Schließlich waren sie es, die das zentral gelegene Haus 1983 zum Kino umbauten, nach einem Film von Woody Allen benannten und mit einem anspruchsvollen Programm fest im kulturellen Angebot der Universitätsstadt verankerten. 2007 wurde das Haus dann vom jetzigen Betreiber Peter Zwingmann übernommen."Es wäre sehr schade, wenn in dem Gebäude, das wir selbst als Kino aufgebaut haben, keine Filme mehr gezeigt würden. Wir denken, dass unter anderen Bedingungen ein Kino hier durchaus wirtschaftlich weiterbetrieben werden kann", so die Webers in einer ersten Reaktion. Allerdings blieb es nicht beim Bedauern. Vielmehr suchten sie den Kontakt mit dem Hausbesitzer und stellten ihm das seit 2013 im Cinecitta erfolgreich betriebene "Deluxe"-Konzept vor.Mit extra großem Reihenabstand von ca. zwei Metern, individuell elektrisch einstellbaren Liegesesseln mit 85cm Breite, 3D-Doppelprojektion von Sony und Dolby-Atmos-Tonsystemen sowie Service am Platz während des Vorprogramms bieten die mittlerweile vier Deluxe-Säle im Cinecitta laut den Webers "perfekten Kinogenuss". Das Konzept richtet sich nach ihren Angaben dabei sowohl an Kinoliebhaber, die Wert auf besonderen Komfort legen, wie auch an "Filmfreunde, die vielleicht sonst nicht mehr so oft ins Kino gehen und nun wieder ein Angebot wahrnehmen können, dass sie perfekt anspricht".Exakt dieses Konzept wollen die Webers, die in Nürnberg neben dem Cinecitta auch das Metropolis und die Meisengeige betreiben, nun auch in Erlangen anbieten: "Wir sind sicher, dass Deluxe-Kinos das Angebot aus Programmkino und Multiplex in Erlangen perfekt ergänzen können." Den Hausbesitzer jedenfalls konnte man schnell überzeugen: Der neue Mietvertrag für das Kino an der Güterhallenstraße ist bereits unterzeichnet, schon im November soll es losgehen.Alle drei Säle des Hauses werden demnach in Deluxe-Kinos umgerüstet. Die Räume sollen dabei vollkommen neu gestaltet und die Leinwände deutlich vergrößert werden. Dabei wird das Kino im Untergeschoss tiefer gelegt, um eine größere Raumhöhe zu ermöglichen. Sämtliche Säle erhalten nach Auskunft der Webers "die neueste Generation von Digitalprojektoren", die beiden großen Säle "sogar die extrem lichtstarken, kontrastreichen Sony Dualprojektionsanlagen". 3D könne somit in bestmöglicher Qualität gezeigt werden. Ebenfalls in den beiden größten Sälen wird zudem Dolby Atmos installiert. Neu gestaltet wird auch die Kinolounge, die im Sommer um Außenbestuhlung und Biergarten ergänzt wird und auch Nichtkinogängern offensteht.Eine weitere Innovation, die aus dem Cinecitta ihren Weg nach Erlangen findet, ist das System Cinema Connect von Sennheiser , das Menschen mit Seh- und/oder Hörbeeinträchtigung via App den Kinobesuch in regulären Vorstellungen ermöglicht. Um barrierefreien Kinogenuss zu gewährleisten, werden sämtliche Säle zudem über einen neuen Aufzug auch für Rollstuhlfahrer zugänglich sein. Ein innovativer Service, der für Gäste des Cinecitta bereits zum Alltag gehört, ist auch die Möglichkeit, Gastronomiebestellungen, die in den Deluxe-Sälen an den Platz geliefert werden, bereits bei der Online-Buchung der Tickets vorzunehmen.Trotz der engagierten Pläne für das Manhattan wünscht sich Wolfram Weber, dass der scheidende Betreiber weiter eine Zukunft am Standort hat: "Wir hoffen, dass Peter Zwingmann sehr bald ein geeignetes Objekt für sein Programmkino findet. Peter Zwingmann und seine Partnerin Elisa Coburger machen engagiertes Kino, was in Erlangen unbedingt erhalten werden sollte."

