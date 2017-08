Erfolgsbilanz für Duisburger Open Air

Großansicht 44.097 Besucher fanden in diesem Jahr den Weg in das Stadtwerke Sommerkino (Bild: Thomas Berns) 44.097 Besucher fanden in diesem Jahr den Weg in das Stadtwerke Sommerkino (Bild: Thomas Berns)

Mit hervorragenden Zahlen ist für das Stadtwerke Sommerkino im Landschaftspark Duisburg-Nord die diesjährige Saison zu Ende gegangen. Erstmals konnte man zu den Vorstellungen über 44.000 Besucher begrüßen, die Auslastungsquote lag bei sagenhaften 93,2 Prozent. Werte, die das Open-Air nach Angaben der Veranstalter zum erfolgreichsten in Nordrhein-Westfalen machten."Zugegeben, unser mobiles Dach, das bei Regen über die Zuschauer gefahren werden kann, hat an diesem Ergebnis sicher seinen Anteil. Nichtsdestoweniger - es macht uns und unsere Sponsoren stolz. Denn Hand aufs Herz - wer wird nichtgerne Meister seiner Liga!", so Kai Gottlob , Geschäftsführer der filmforum GmbH , die das Event als Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg ausrichtet.

Quelle: Blickpunkt:Film

