Erfolgreiche "Weihnachtsgeschichte"

Großansicht Die "Weihnachtsgeschichte" der Augsburger Puppenkiste war im Kino erfolgreich (Bild: Kiko Productions) Die "Weihnachtsgeschichte" der Augsburger Puppenkiste war im Kino erfolgreich (Bild: Kiko Productions)

Erfolgreiches Comeback für Veronika Morawetz im Verleihgeschäft. Die von der ehemaligen Concorde -Geschäftsführerin und Chefin des Stardust Filmverleihs an den vier Adventssonntagen ins Kino gebrachte " Weihnachtsgeschichte " der Augsburger Puppenkiste hat mehr als 100.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt und gilt damit einer Pressemitteilung zufolge als erfolgreichster "Alternative Content"-Film. Allein in Augsburg kam "Die Weihnachtsgeschichte" in drei Kinos auf knapp 6.000 Besucher, erfolgreichstes Kino war das Cinecitta in Nürnberg.Am ersten Adventssonntag ausschließlich in den Multiplexen gestartet, wurde die Zahl der Kopien ab dem zweiten Adventssonntag auf knapp 300 erhöht. Eine Strategie, die voll aufging, so Morawetz: "Es ist uns gelungen, die Marke 'Augsburger Puppenkiste' auch außerhalb von Augsburg einer alten und vor allem einer neuen Generation über die Kinoleinwand wieder zugänglich zu machen. Dank einer großartigen Unterstützung seitens der Kinobetreiber, vor allem der Gruppen, aber auch der sensationellen Presse sind wir sehr dankbar und glücklich über diesen Erfolg."

Quelle: Blickpunkt:Film

