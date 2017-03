Entscheidung über Liquidierung von Relativity vertagt

Großansicht Gläubiger üben harsche Kritik an Ryan Kavanaugh, CEO und Chairman von (Bild: ddp / ap) Gläubiger üben harsche Kritik an Ryan Kavanaugh, CEO und Chairman von (Bild: ddp / ap)

Wird das insolvente Medienunternehmen Relativity Media liquidiert? Die Antwort auf diese Frage wird noch etwas auf sich warten lassen - denn ein entsprechender Gerichtstermin wurde um gut zwei Monate verschoben.Aktuell befindet sich das Unternehmen noch in einem Insolvenzverfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts, das eine gerichtlich überwachte Reorganisation der Finanzen vorsieht. Dem Gericht liegt aber seit Anfang Februar der Antrag des Gläubigers JGJ Equity Holding vor, ein Verfahren nach Chapter 7 zu eröffnen, das eine umgehende Veräußerung der Vermögenswerte nach sich ziehen würde. Ursprünglich sollte darüber am 8. März befunden werden, neuer Termin ist der 17. Mai.Die Vorzeichen für eine erfolgreiche Restrukturierung in letzter Minute stehen nach Informationen von Deadline.com offenbar denkbar schlecht. So habe das Unternehmen weitere Verluste angehäuft und sich kein Kapital sichern können, um einen geregelten Weiterbetrieb zu gewährleisten. Noch im März vergangenen Jahres hatte Relativity Media verkündet, sich eine Finanzspritze in Höhe von 400 Mio. Dollar von Maple Leaf Films gesichert zu haben - offenbar verlief dies letztlich aber im Sande. Zwei Filme, die Relativity im Herbst gestartet hatte - " Masterminds " und " The Disappointments Room " - floppten.Ende Dezember hatte Dana Brunetti, President von Relativity Media das Unternehmen verlassen, um sich nach eigenen Angaben wieder auf seine Produzententätigkeit zu konzentrieren. Gleichzeitig wurde kurz vor Weihnachten Mitarbeitern aus dem Finanzbereich und der Verwaltung gekündigt, mehr als 30 weitere Angestellte waren beurlaubt worden. Laut Deadline.com sind die Büros von Relativity derzeit noch in einer Notbesetzung geöffnet.Ryan Kavanaugh soll Ende vergangenen Jahres angekündigt haben, eine neue Rolle bei Relativity übernehmen zu wollen. Welche, blieb jedoch unklar. Kavanaugh hatte das Unternehmen vor zwölf Jahren gegründet und fungierte dort seitdem als CEO und Chairman. Im Antrag auf Eröffnung des verfahrens nach Chpater 7 hatte JGJ Equity Holding Kavanaugh vorgeworfen, außerhalb seiner Kompetenzen und entgegen des Restrukturierungsplans zu handeln. Schon im Oktober vergangenen Jahres kursierten Gerüchte, Lionsgate habe Interesse am Kauf des über 40 Filme umfassenden Relativity-Portfolios angemeldet.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen