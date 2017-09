Elisabeth Moss in "Call Jane"

Großansicht Elisabeth Moss in "Mad Men" Elisabeth Moss in "Mad Men"

Die frisch gekürte Emmy-Gewinnerin Elisabeth Moss hat ein neues Kinoprojekt am Start. Dabei handelt es sich um die unabhängige Produktion "Call Jane", die von "Dallas Buyers Club" -Mitproduzentin Robbie Brenner produziert wird. Weitere Produzenten sind Jeff Kwatinetz und Kevin McKeon von The Firm, wie der "Hollywood Reporter" berichtet. Als Regisseur ist "My Week With Marilyn" -Filmemacher Simon Curtis an Bord, das Drebuch stammt von Hayley Schore und Roshan Sethi."Call Jane" ist ein Abtreibungsdrama, das auf einer wahren Geschichte basiert: Der Film spielt im Chicago der Sechzigerjahre und handelt von Frauen, die im Geheimen sichere Abtreibungen für Frauen in Not durchgeführt haben. Moss soll die Rolle der Jane übernehmen, einer verheirateten Frau, die unerwartet schwanger wird und daraufhin von der im Untergrund arbeitenden Gruppe von Frauen erfährt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen