Einschaltquoten: "Ziemlich beste Freunde" zieht immer noch

Großansicht "Ziemlich beste Freunde" wurde bei seiner dritten TV-Ausstrahlung von knapp fünf Mio. Zuschauern gesehen (Bild: Senator) "Ziemlich beste Freunde" wurde bei seiner dritten TV-Ausstrahlung von knapp fünf Mio. Zuschauern gesehen (Bild: Senator)

Mit mehr als neun Mio. Besuchern war Eric Toledanos Komödie "Ziemlich beste Freunde" der Überraschungshit in den deutschen Kinos des Jahres 2012 gewesen. Im Fernsehen entpuppte er sich gestern Abend auch bei seiner zweiten Wiederholung noch als Zuschauermagnet. So bedeuteten 4,7 Mio. Zuschauer (MA: 14,5 Prozent) nicht nur gut 200.000 Zuschauer mehr als bei der ersten Wiederholung im Juli 2015 - die Erstausstrahlung im Juli 2014 hatten 8,3 Mio. Zuschauer (MA: 28 Prozent) gesehen -, sie sicherten dem Ersten auch den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Bei den 14- bis 49-Jährigen stand ein hervorragender Marktanteil von 14,9 Prozent zu Buche.Einen Tiefpunkt in dieser Zielgruppe erlebte RTL gestern Abend mit einem Winnetou-Spezial von "Wer wird Millionär?", das mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent in den einstelligen Bereich rutschte; insgesamt schauten 4,37 Mio. Zuschauer zu, was Platz drei im gestrigen Quotenranking bedeutete. Platz zwei ging an die ZDF -Serie " Die Bergretter ", die mit 4,46 Mio. Zuschauern (MA: 13,7 Prozent) leicht über dem Wert der in der Vorwoche ausgestrahlten Folge lag.Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte neben der ARD in der gestrigen Primetime nur noch ProSieben mit dem Kabarattprogramm "Wild - Michael Mittermeier Live" (10,8 Prozent) einen zweistelligen Marktanteil. Sat.1 blieb mit zwei Folgen der Krimiserie "Criminal Minds" (neun bzw. 9,7 Prozent) ebenso im einstelligen Bereich wie "Die Hüter des Lichts" (7,5 Prozent) auf Vox , die RTL-II -"Kochprofis" (4,1 Prozent) und "Der Glöckner von Notre Dame" (3,5 Prozent) bei Kabel eins

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen