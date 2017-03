Einschaltquoten: ZDF mit schwachem Champions-League-Wert vorn

4,6 Mio. Zuschauer (MA: 15,9 Prozent) sahen gestern Abend im ZDF das 0:0 zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen im Achtelfinalrückspiel der Champions League. Abgesehen von den beiden Qualifikationsspielen von Borussia Mönchengladbach gegen Young Boys Bern war dies die schwächste Reichweite in dieser Saison für ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Zum Vergleich: den Saisonbestwert hält das Gastspiel des FC Bayern München bei Atletico Madrid in der Gruppenphase, das Ende September 8,3 Mio. Zuschauer vor die Bildschirme gelockt hatte. Den Tagessieg bei den Einschaltquoten sicherte sich die ZDF-Fußballübertragung dennoch. In der ARD sahen gestern Abend 4,2 Mio. Zuschauer (MA: 13,5 Prozent) Petra K. Wagners Mutter-Sohn-Geschichte "Viel zu nah" , was dem Ersten den zweiten Platz bei den Einschaltquoten einbrachte. Platz drei belegte die ZDF-Vorabend-Krimiserie "SOKO Wismar" (3,76 Mio. Zuschauer / MA: 20 Prozent).Der RTL -"Bachelor" erzielte gestern eine Woche vor dem Finale mit 3,28 Mio. Zuschauern (MA: 10,8 Prozent) die beste Gesamtreichweite der aktuellen Staffel. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte er sich mit 17,8 Prozent - das sind nur 0,1 Prozentpunkte weniger als der Staffelbestwert der Auftaktfolge - den Tagessieg. Dahinter verzeichnete in der gestrigen Primetime einzig die ZDF-Fußballübertragung mit 10,8 Prozent noch einen zweistelligen Wert in dieser Zielgruppe. Sat.1 kam mit der Rankingshow "21 Schlagzeilen - Die spektakulärsten Geschichten der 90er" in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 8,5 Prozent und lag damit vor den ProSieben -Serien "Limitless" (sieben Prozent) und "Lucifer" (8,1 Prozent). Vox erzielte mit einer Doppelfolge der Krimiserie "Rizzoli & Isles" 14/49-Marktanteile von 7,4 und 6,9 Prozent und konnte sich damit spielend gegen Actionthriller "Passwort: Swordfish" , der Kabel eins 5,2 Prozent einbrachte, und die RTL-II -Doku-Soap "Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen" (4,9 Prozent) behaupten.

Quelle: Blickpunkt:Film

