Einschaltquoten: ZDF-Krimi vorn, Rach startet enttäuschend

Großansicht Julia Koschitz und Felix Klare im ZDF-Krimi "Zweimal lebenslänglich" (Bild: ZDF) Julia Koschitz und Felix Klare im ZDF-Krimi "Zweimal lebenslänglich" (Bild: ZDF)

Mit 5,2 Prozent (MA: 16 Prozent) holte sich Johannes Fabricks von a.pictures produzierter ZDF-Krimi "Zweimal lebenslänglich" gestern den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Die ARD kam gestern Abend mit dem zweiten Teil der Dokumentation "Wildes Südafrika" zunächst auf 3,17 Mio. Zuschauer (MA: 9,7 Prozent), bevor der Polittalk "Hart aber fair" sich mit 3,97 Mio. Zuschauern (MA: 12,9 Prozent) den Bronzerang bei den gestrigen Einschaltquoten sichern konnte. Platz zwei belegte das RTL -Quiz "Wer wird Millionär?" (4,15 Mio. Zuschauer / MA: 12,7 Prozent).Bei den 14- bis 49-Jährigen kam "Wer wird Millionär?" auf einen Marktanteil von 10,8 Prozent und musste damit allen vier Folgen der ProSieben -Sitcom "The Big Bang Theory" den Vortritt lassen, die Werte zwischen 13,2 und 17,6 Prozent erzielten. Das dürfte RTL aber weniger schmerzen als der Start der neuen Staffel von "Rach - Der Restauranttester", der mit 11,4 Prozent deutlich unter dem Senderschnitt lag. Als sich der Sternekoch vor vier Jahren letztmals aufgemacht hatte, um marode Restaurants wieder in Schwung zu bringen, lag der durchschnittliche Marktanteil der gesamten Staffel bei den 14- bis 49-Jährigen noch bei 17,6 Prozent. Die Gesamtreichweite lag bei 2,62 Mio. Zuschauern (MA: 8,7 Prozent); die 2013er Staffel hatte im Durchschnitt noch etwas mehr als fünf Mio. Zuschauer vor die Bildschirme gelockt gehabt. Jubel hingegen bei Sat.1 : nachdem die Krimiserie "Lethal Weapon" bei den 14- bis 49-Jährigen in der vergangenen Woche deutlich in den einstelligen Bereich gerutscht war, erzielte sie gestern mit 11,2 Prozent einen neuen Staffelbestwert; die Gesamtreichweite betrug 2,33 Mio. Zuschauer (MA: 7,2 Prozent). RTL II traf gestern mit einer weiteren Folge von "Die Reimanns" den Geschmack des jüngeren Publikums; der 14/49-Marktanteil lag bei 7,4 Prozent. Vox kam mit drei Folgen der Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye Deutschland" auf Werte zwischen sechs und 7,6 Prozent, während Kabel eins mit dem Actioner "Einsame Entscheidung" auf 5,2 Prozent kam.

Quelle: Blickpunkt:Film

