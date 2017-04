Einschaltquoten: Starker "Charité"-Abschluss

Großansicht Der Historienmehrteiler "Charité" hat der ARD und ihrem Publikum viel Freude bereitet (Bild: ARD/Nik Konietzny) Der Historienmehrteiler "Charité" hat der ARD und ihrem Publikum viel Freude bereitet (Bild: ARD/Nik Konietzny)

Mit 6,6 Mio. Zuschauern und einem Marktanteil von 20,4 Prozent hat der Abschluss des von UFA Fiction produzierten ARD -Historienmehrteilers "Charité" gestern zwar die schwächsten Werte aller sechs ausgestrahlten Teile erzielt, doch Grund zur Klage besteht insgesamt keineswegs. Nachdem die am Stück ausgestrahlten Teile eins und zwei bei 8,32 Mio. Zuschauern gelegen hatten, verzeichnete Teil drei 7,68 Mio. Zuschauer. Bei Teil vier waren es 6,82 Mio. Zuschauer, bei Teil fünf in der Vorwoche 6,62 Mio. Zuschauer gewesen. Die Marktanteile der sechs Teile lagen zwischen 20,4 und 25,9 Prozent.Im Durchschnitt verfolgten nach Angaben des Ersten 7,48 Mio. Zuschauer (MA: 23,3 Prozent) den Historienmehrteiler; der durchschnittliche Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 13,4 Prozent. In den Mediatheken der ARD verzeichnete "Charité" bis dato mehr als 1,7 Mio. Abrufe. Volker Herres , Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Deutschland ist reich an Geschichte. Die Idee, einen Ausschnitt davon in einer Serie rund um das wohl berühmteste Krankenhaus des Landes zu zeigen, hat mich sofort überzeugt. Ich freue mich, dass 'Charité' jetzt schon ein so großes und begeistertes Publikum gefunden hat. Auf die Fortsetzung können wir alle gespannt sein. Mein Dank gilt Jana Brandt vom MDR, die diesen Stoff ins Erste gebracht hat und allen Beteiligten, die zu diesem herausragenden Erfolg beigetragen haben."Die anschließende Krankenhausserie "In aller Freundschaft" kam im Ersten gestern auf 5,48 Mio. Zuschauer (MA: 16,9 Prozent) und lag damit rund 100.000 Zuschauer über ihrem Vorwochenwert. Platz drei bei den Einschaltquoten ging gestern an die ZDF -Vorabendkrimiserie "Die Rosenheim-Cops" (4,4 Mio. Zuschauer / MA: 15,9 Prozent), die im Vergleich zur Vorwoche allerdings gut 300.000 Zuschauer einbüßte. In der Primetime verzeichnete das Zweite 3,34 Mio. Zuschauer (MA: 10,3 Prozent) für die "ZDFzeit"-Dokumentation "Rossmann, dm & Co.".Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Charité"-Abschluss gestern auf einen Marktanteil von 12,2 Prozent. Besser lief es da nur für die erste der beiden Folgen der RTL -Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" , die mit 12,3 Prozent aber ebenso unter dem Senderschnitt lag wie die zweite Folge, die auf 11,7 Prozent kam. Sat.1 lag dagegen mit "Kokowääh 2" mit 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich über dem Senderschnitt und den Werten, die Schwestersender ProSieben mit vier Folgen der "Simpsons" (neun bis 10,1 Prozent) erzielte. Vox startete in die gestrige Primetime mit der zweiten Folge des Talkformats "The Story of My Life", die bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 3,4 Prozent rund zwei Prozentpunkte unter dem Wert der Auftaktfolge in der Vorwoche lag. Die Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye Deutschland!" kam im Anschluss daran auf 7,3 Prozent. Kabel eins startete gestern die Doku-Soap "Raus aus dem Zwang", der 14/49-Marktanteil lag bei 4,2 Prozent. Auf 5,3 bzw. 5,7 Prozent kam RTL II mit seinen beiden Doku-Soaps "Zuhause im Glück" und "Die Bauretter".

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen