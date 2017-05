Einschaltquoten: "Sing meinen Song" überzeugt nur beim jungen Publikum

Großansicht Die Songs von Mark Foster wurden gestern zum Auftakt der neuen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" gesungen (Bild: Vox) Die Songs von Mark Foster wurden gestern zum Auftakt der neuen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" gesungen (Bild: Vox)

Mark Foster stand gestern beim Auftakt zur vierten Staffel der Vox -Musikshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Mittelpunkt. Insgesamt waren 2,05 Mio. Zuschauer (MA: sieben Prozent) an den Bildschirmen dabei; das entspricht der niedrigsten Reichweite aller bisherigen Auftaktfolgen der Show. Die 12,9 Prozent Marktanteil, die "Sing meinen Song" bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr, können sich dagegen durchaus sehen lassen, liegen sie doch gut fünf Prozentpunkte über dem Senderschnitt. Zu Platz eins in dieser Zielgruppe reichte es aber dennoch knapp nicht.Den holte sich eine alte Folge der RTL -Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" , die ab 21.15 Uhr auf einen 14/49-Marktanteil von 13,1 Prozent kam; die zuvor ausgestrahlte Folge lag mit 12,2 Prozent noch hinter "Sing meinen Song". Ein Ausrufezeichen in dieser Zielgruppe setzte gestern Abend RTL II , das mit der Doku "Hartz und Herzlich - Die Benz-Baracken von Mannheim" mit 9,6 Prozent nur knapp einen zweistelligen Wert verfehlte. Diese Marke knacken konnten zumindest drei der vier bei ProSieben ausgestrahlten Folgen der "Simpsons" , die zwischen neun und 10,7 Prozent lagen. Die letzte Folge von "CircusHalliGalli" kam im Anschluss daran auf einen 14/49-Marktanteil von 8,4 Prozent. Sat.1 lag mit Marco Kreuzpaintners Komödie "Coming In" mit sieben Prozent klar unter dem Senderschnitt. Die Kabel-eins -Doku-Soap "Raus aus dem Zwang" brach im Vergleich zur Vorwoche deutlich ein und rutschte mit einem 14/49-Marktanteil nicht nur unter die Vier-, sondern sogar unter die Drei-Prozent-Marke.Insgesamt holte sich die ARD -Serie "In aller Freundschaft" mit 5,65 Mio. Zuschauern (MA: 19,1 Prozent) gestern erneut Platz eins bei den Einschaltquoten, gefolgt von der zuvor ausgestrahlten Serie "Um Himmels Willen" (5,54 Mio. Zuschauer / MA: 18,8 Prozent). Beide hatten wegen des "Brennpunkt: Anschlag in Manchester" (4,93 Mio. Zuschauer / MA: 17,8 Prozent) jeweils 15 Minuten später begonnen und gewannen im Vergleich zur Vorwoche knapp 300.000 bzw. knapp 900.000 Zuschauer hinzu. Im Zweiten sahen 2,63 Mio. Zuschauer (MA: 8,9 Prozent) die "ZDFzeit"-Dokumentation "Die Tricks der Gesundheitsbranche". Seine größte Reichweite des gestrigen Tages hatte das ZDF mit der Vorabendkrimiserie "Die Rosenheim-Cops" (4,12 Mio. Zuschauer / MA: 16 Prozent) erzielt, die im Vergleich zur Vorwoche knapp eine halbe Mio. Zuschauer zulegen konnte.

Quelle: Blickpunkt:Film

