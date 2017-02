Einschaltquoten: Saisonbestwert für Pokalkrimi

Neuer Saisonbestwert für die ARD -Übertagungen vom DFB Pokal: den gestrigen 4:3-Erfolg nach Elfmeterschießen von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin sahen im Ersten 7,14 Mio. Zuschauer (MA: 25,4 Prozent), was souverän zum Tagessieg bei den Einschaltquoten reichte. Erstmals fiel damit im laufenden Wettbewerb die Sieben-Mio.-Zuschauer-Marke. Leidtragender war hier vor allem das ZDF , das für "Aktenzeichen XY...ungelöst" mit 5,16 Mio. Zuschauern so wenige Zuschauer wie seit 1. September 2016 nicht mehr vor die Bildschirme locken konnte, wo die Fahndungssendung allerdings auf dem ungewohnten 20.15-Uhr-Sendeplatz am Donnerstag ausgestrahlt worden war. Der Marktanteil von 15,8 Prozent lag sogar so niedrig wie seit 8. April 2015 nicht mehr.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die ARD-Fußballübertragung gestern mit einem Marktanteil von 18,6 Prozent die Nase vorn. Der RTL -"Bachelor" kam mit der zweiten Folge der aktuellen Staffel in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 16,8 Prozent und blieb damit gut einen Prozentpunkt unter dem Wert der Auftaktfolge vor einer Woche; die Gesamtreichweite lag mit 3,1 Mio. Zuschauern (MA: 9,6 Prozent) allerdings auf Vorwochenniveau. Sat.1 kam gestern mit der Rankingshow "15 Dinge, die Sie über Burger King wissen müssen" bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Marktanteil von 7,9 Prozent und lag damit über den Werten von 5,9 bzw. 6,1 Prozent, die Schwestersender ProSieben für eine Doppelfolge der Serie "Limitless" erzielen konnte.Mit einer Doppelfolge der Krimiserie "Rizzoli & Isles" bestritt Vox gestern die Primetime und kam damit bei den 14- bis 49-Jährigen auf Marktanteile von 5,6 und 4,8 Prozent. Bei RTL II erzielten "Die Wollnys" zunächst 4,4 Prozent, die "Teenie-Mütter" kamen im Anschluss daran auf 4,1 Prozent. Kabel eins setzte zwei ältere Spielfilme dagegen: den Actionthriller "Auf der Jagd" (4,5 Prozent) und das Drama "Auf Messers Schneide" (3,8 Prozent).

Quelle: Blickpunkt:Film

