Einschaltquoten: Saisonbestwert für Bayern-Pleite

An einem Abend, an dem beide deutschen Mannschaften ihre Champions-League-Heimspiele verloren haben, gab es gestern zumindest einen (deutschen) Gewinner: das ZDF . Dort sahen 9,6 Mio. Zuschauer (MA: 30,3 Prozent) die 1:2-Niederlage des FC Bayern München gegen Real Madrid - damit fiel erstmals im laufenden Wettbewerb die Neun-Mio.-Zuschauer-Marke. Die anschließende fünfminütige Zusammenfassung der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund gegen den AC Monaco kam auf 6,06 Mio. Zuschauer (MA: 27 Prozent).Vor Beginn der Fußballübertragungen hatte das ZDF ein "ZDF spezial" zum Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus am Vortag ausgestrahlt; es kam auf 3,55 Mio. Zuschauer (MA: 14,3 Prozent). Den 15-minütigen ARD -"Brennpunkt" zum gleichen Thema sahen nach der 20-Uhr-"Tagesschau" 4,16 Mio. Zuschauer (MA: 13,4 Prozent). Marc Rothemunds u.a. mit dem Max-Ophüls-Preis und dem Deutschen Drehbuchpreis ausgezeichnetes Drama "Freistatt" kam im Anschluss daran auf 2,4 Mio. Zuschauer (MA: 7,3 Prozent).Bei den 14- bis 49-Jährigen war die ZDF-Fußball-Liveübertragung mit einem Marktanteil von 24,1 Prozent auch der souveräne Tagessieger. Bei den privaten Sendern erzielte lediglich RTL noch einen zweistelligen Marktanteil in dieser Zielgruppe, wobei man allerdings mit den 10,3 Prozent für die Rankingshow "Die 25 außergewöhnlichsten Helden des Alltags" kaum zufrieden sein dürfte. Knapp an der Zweistelligkeit vorbei schrammte eine Doppelfolge der ProSieben -Serie "Grey's Anatomy" (9,5 bzw. 9,6 Prozent); Schwestersender Sat.1 kam mit einem Promispecial von "Das große Backen" auf acht Prozent.Zufrieden dürfte man bei Kabel eins mit den 6,2 Prozent sein, die der 1990er-Jahre-Klassiker " Jumanji " bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Damit lag man vor der Vox -Krimiserie "Rizzoli & Isles" (5,8 Prozent) und einer Doppelfolge der RTL-II -"Teenie Mütter" (5,5 bzw. 5,1 Prozent).

Quelle: Blickpunkt:Film

