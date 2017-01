Einschaltquoten: RTL-Dschungelcamp schlägt ARD-Serien

Mit 5,75 Mio. Zuschauern (MA: 28,6 Prozent) fiel die RTL -Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gestern zwar erstmals in der aktuellen Staffel unter die Sechs-Mio.-Zuschauer-Marke, holte sich aber dennoch den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Das Nachsehen hatten die ARD -Serien "In aller Freundschaft" (5,42 Mio. Zuschauer / MA: 17,3 Prozent) und "Die Kanzlei" (4,55 Mio. Zuschauer / MA: 13,8 Prozent), obwohl sie im Vergleich zur Vorwoche um gut 400.000 bzw. 250.000 Zuschauer zulegen konnten. Den Bronzerang bei den gestrigen Einschaltquoten holte sich die ZDF -Vorabendkrimiserie "Die Rosenheim-Cops" , die mit 4,86 Mio. Zuschauern (MA: 15,8 Prozent) auf Vorwochenniveau lag. In der Primetime kam die "ZDFzeit"-Reportage "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" auf 3,41 Mio. Zuschauer (MA: 10,4 Prozent). Den Start der neuen ARD-Vorabendserie " WaPo Bodensee " verfolgten gestern Abend 2,85 Mio. Zuschauer (MA: 10,3 Prozent).Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte das RTL-Dschungelcamp mit einem Marktanteil von 41,6 Prozent gestern wieder ein dickes Ausrufezeichen. Doch auch bei Sat.1 war man mit 11,3 und 12,2 Prozent für zwei Folgen der Krimiserie " Einstein " sehr zufrieden. Die RTL-Krimserie "Bones - Die Knochenjägerin" kam zur gleichen Zeit in dieser Zielgruppe auf Marktanteile von 13,7 und 12,4 Prozent. Zweistellig waren auch die 14/49-Marktanteile von vier Folgen der ProSieben -Serie "Die Simpsons"; sie lagen zwischen 10,6 und 11,7 Prozent.Einen Marktanteil von exakt acht Prozent in dieser Zielgruppe verzeichnete die Vox -Doku "Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 4!". Sie landete damit vor der RTL-II -Doku-Soap "Zuhause im Glück" (7,1 Prozent) und der Kabel-eins -Coachingshow "Rosins Restaurants" (5,4 Prozent).

