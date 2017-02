Einschaltquoten: "Rosenheim-Cops" vorn, Sat.1-"Ketzerbraut" enttäuscht

Großansicht "Die Rosenheim-Cops" konnten sich gestern Platz eins bei den Einschaltquoten sichern (Bild: ZDF) "Die Rosenheim-Cops" konnten sich gestern Platz eins bei den Einschaltquoten sichern (Bild: ZDF)

Das kommt auch nicht alle Tage vor: mit 4,94 Mio. Zuschauern (MA: 16,5 Prozent) sicherten sich "Die Rosenheim-Cops" gestern Platz eins bei den Einschaltquoten. Dabei profitierte die ZDF -Vorabendkrimiserie aber auch vom Schwächeln der Konkurrenz. Die ARD -Krankenhausserie "In aller Freundschaft" büßte im Vergleich zu ihrer letzten Ausstrahlung vor zwei Wochen - vor einer Woche hatte das Erste das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VFL Wolfsburg übertragen - gut eine halbe Mio. Zuschauer ein und kam auf 4,63 Mio. Zuschauer (MA: 14,3 Prozent). Die zuvor ausgestrahlte Serie "Frau Temme sucht das Glück" verlor gegenüber ihrer letzten Ausstrahlung vor zwei Wochen gut 200.000 Zuschauer und kam auf 3,26 Mio. Zuschauer (MA: 10,1 Prozent). Das ZDF kam in der gestrigen Primetime mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "Zarensturz - Das Ende der Romanows" auf 2,49 Mio. Zuschauer (MA: 7,7 Prozent).Eher enttäuschend war das Ergebnis für den mit vielen Vorschusslorbeeren an den Start gegangenen Sat.1 -Historienfilm "Die Ketzerbraut" , für den insgesamt 2,62 Mio. Zuschauer (MA: 8,8 Prozent) zu Buche standen; bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit neun Prozent nur knapp über dem Senderschnitt. Zweistellige Werte von 11,6 bzw. elf Prozent gab es zwar immerhin für zwei Folgen der RTL -Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" , der Senderschnitt wurde aber auch hier verfehlt. ProSieben kam bei den 14- bis 49-Jährigen gestern Abend mit vier Folgen der "Simpsons" auf Werte zwischen 9,2 und 10,6 Prozent.Da konnte Vox mit dem Auftakt zur neuen Staffel des Sportlerwettkampfs "Ewige Helden" mit neun Prozent beinahe mithalten; die 2016er-Staffel war mit einem Wert von 6,8 Prozent gestartet. Auch bei RTL II dürfte man mit den 7,8 Prozent für die Doku-Soap "Zuhause im Glück" durchaus zufrieden sein. Kabel eins kam bei den 14- bis 49-Jährigen mit der Doku-Soap "Neues vom Hankenhof - Tamme forever" bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Markanteil von 4,4 Prozent.

Quelle: Blickpunkt:Film

