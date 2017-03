Einschaltquoten: Mehr als acht Mio. Zuschauer in der "Charité"

Großansicht Stark gestartet: die ARD-Historienserie "Charité" (Bild: ARD/Nik Konietzny) Stark gestartet: die ARD-Historienserie "Charité" (Bild: ARD/Nik Konietzny)

Die von UFA Fiction produzierte sechsteilige historische ARD -Serie "Charité" ist bei ihrem Start gestern Abend in einen Reichweitenbereich vorgestoßen, den das Erste in der Regel nur mit Fußballübertragungen und dem "Tatort" erreicht: 8,32 Mio. Zuschauer (MA: 25,9 Prozent) sahen die gestern ausgestrahlte Doppelfolge; der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 14,4 Prozent. Werte, die in beiden Zuschauergruppen den Tagessieg bedeuteten. Die im Anschluss daran ausgestrahlte Dokumentation "Die Charité - Geschichten von Leben und Tod" kam auf 6,55 Mio. Zuschauer (MA: 23,8 Prozent). Im ZDF sahen zur gleichen Zeit 2,84 Mio. Zuschauer (MA: 8,8 Prozent) die ZDFzeit-Reportage "No-Name oder Marke?". Seine größte Reichweite des gestrigen Tages hatte das Zweite bereits mit der Vorabend-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops" (4,74 Mio. Zuschauer / MA: 16,3 Prozent) erzielt gehabt.Zweistellige Werte bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten neben der "Charité" zwei Folgen der RTL -Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" (12,1 bzw. 10.9 Prozent) sowie eine neue Folge der "Simpsons" (10,2 Prozent) bei ProSieben . Obwohl die Sat.1 -Eigenproduktion "Bodycheck" die Zehn-Prozent-Marke in dieser Zielgruppe verpasst hat, dürfte man mit den überdurchschnittlichen 9,7 Prozent durchaus zufrieden sein. Vox kam gestern Abend mit der Ex-Sportler-Show "Ewige Helden" auf einen 14/49-Marktanteil von 8,7 Prozent, während bei "Rosins Restaurants" bei Kabel eins mit 7,3 Prozent ein starkes Comeback feierte. Lediglich 3,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen wollten getern Abend die RTL-II -Kuppelshow "All inclusive" sehen

