Einschaltquoten: Mediokre Werte für Dominik Graf

Großansicht Nicht der große Publikumshit, aber dennoch solide: "Am Abend aller Tage" mit Victoria Sord und Friederich Mücke (Bild: BR / Memento Film Berlin / Hendrik Heiden) Nicht der große Publikumshit, aber dennoch solide: "Am Abend aller Tage" mit Victoria Sord und Friederich Mücke (Bild: BR / Memento Film Berlin / Hendrik Heiden)

Erwartbarer souveräner Mittwochssieger wurde das ZDF mit der "Aktenzeichen XY... ungelöst"-Sonderausgabe "Wo ist mein Kind?". Die von Rudi Cerne moderierte Sendung kam auf 4,81 Mio. Zuschauer und 18,0 Prozent Marktanteil. Den Silberrang sicherte sich die ARD mit ihrem Mittwochsfilm. Dominik Grafs Kunstraub-Geschichte "Am Abend aller Tage" erreichte 3,23 Mio. Zuschauer und annehmbare 12,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 6,5 Prozent.In der jungen Zielgruppe wurde ebenfalls "Aktenzeichen XY" mit 13,5 Prozent zum Primetimesieger, noch vor der ProSieben-Serie "Grey's Anatomy" mit 11,9 Prozent und der RTL-Show "I Like die 2000er" mit 10,4 Prozent.Erstaunliches tut sich derzeit wieder am Nachmittag. Horst Lichters unermüdliche Trödel-Show "Bares für Rares" kletterte diese Woche beim Gesamtmarktanteil bereits zum zweiten über die 24-Prozent-Marke. Die gestern erreichten 24,6 Prozent resultierten aus 2,39 Mio. Zuschauer.

Quelle: Blickpunkt:Film

