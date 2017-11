Einschaltquoten: Maues Spiel, durchschnittliche Quote

Mit 6,97 Mio. Zuschauern (MA: 23,6 Prozent) für die Übertragung des 2:1-Erfolgs des FC Bayern München im Champions-League-Spiel beim RSC Anderlecht holte sich das ZDF gestern Abend souverän Platz eins bei den Einschaltquoten. Mit dem dritten Spiel des deutschen Rekordmeisters, das die Mainzer in dieser Champions-League-Saison übertragen haben, wurde allerdings erstmals die Sieben-Mio.-Zuschauer-Marke verfehlt. In der ARD kam Züli Aladags an einem Stück ausgestrahlter Zweiteiler " Brüder " auf 2,47 Mio. Zuschauer (MA: 8,8 Prozent); der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 7,5 Prozent.In dieser Zielgruppe sicherte sich ebenfalls die ZDF-Fußballübertragung mit einem Marktanteil von 17,1 Prozent Platz eins in der Primetime. Einzig die RTL -Rankingshow "Die 25 bewegendsten Geschichten weltweit" konnte mit 12,5 Prozent noch einen zweistelligen Wert erzielen. Einem zweistelligen Wert noch am nächsten kam die Sat.1 -Kochshow "The Taste". Sie blieb mit 8,4 Prozent zwar knapp einen Prozentpunkt unter ihrem Vorwochenwert, konnte sich aber gegen die US-Kinokomödie "Nach 7 Tagen ausgeflittert" , die Schwestersender ProSieben einen 14/49-Marktanteil von 7,7 Prozent einbrachte, behaupten. Vox kam bei den 14- bis 49-Jährigen gestern Abend mit zwei Folgen der Fantasyserie "Outlander" auf 6,3 und 6,8 Prozent; RTL II verzeichnete für seine Doku-Soaps "Teenie-Mütter", "Auf Station - Die Babyklinik" und "Die Babystation" sieben, 5,2 und 4,7 Prozent. Kabel eins brachte " Robin Hood " mit Kevin Costner in der Hauptrolle gestern einen 14/49-Marktanteil von fünf Prozent ein.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen