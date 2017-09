Einschaltquoten: Kommissar Marthaler schlägt Angela Merkel

Großansicht Tagessieger am Montag: "Kommissar Marthaler: Die Sterntaler-Verschwörung" (Bild: ZDF) Tagessieger am Montag: "Kommissar Marthaler: Die Sterntaler-Verschwörung" (Bild: ZDF)

Anders, als zwei der bisher drei ausgestrahlten ZDF -Krimis aus der Reihe "Kommissar Marthaler" mit Matthias Koeberlin in der Hauptrolle verpasste die gestrige Folge " Die Sterntaler-Verschwörung " die Sechs-Mio.-Zuschauer-Marke zwar deutlich, 5,52 Mio. Zuschauer (MA: 18 Prozent) reichten aber dennoch zum souveränen Tagessieg bei den gestrigen Einschaltquoten. Die ARD startete in die gestrige Primetime mit einer "Wahlarena" (3,87 Mio. Zuschauer / MA: 12,6 Prozent), in der sich Angela Merkel gut eine Stunde lang den Fragen aus dem Publikum stellte. Im Anschluss daran diskutierte Frank Plasberg mit seinen Gästen in "Hart aber fair" zum Thema "Der Bürgercheck: Was soll sich ändern bei Steuern, Rente, Wohnen?"; die Reichweite lag bei 4,09 Mio. Zuschauern (MA: 15,2 Prozent).Als "Quotenerfolg" feiert RTL II den gestrigen Auftakt zur neuen interaktiven Datingshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", der bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 7,3 Prozent erzielte. Der Primetime-Sieg in dieser Zielgruppe ging an ProSieben , wo vier Folgen der Sitcom "The Big Bang Theory" zwischen 12,3 und 15,1 Prozent lagen. Auf einen zweistelligen Marktanteil in dieser Zielgruppe kamen in der gestrigen Primetime sonst nur noch die ARD-"Wahlarena" (10,1 Prozent) und die neu gestartete RTL -Show "This Time Next Year - heute in einem Jahr" (11,2 Prozent). Zuvor hatte es "Wer wird Millionär?" lediglich auf einen 14/49-Marktanteil von 8,7 Prozent gebracht gehabt. Vox verzeichnete für die Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!" in dieser Zielgruppe gestern einen Marktanteil von 7,8 Prozent und lag damit vor den Sat.1 -Serien "Navy CIS" (7,6 Prozent) und "Bull" (sieben Prozent) sowie dem Kabel-eins -Filmedoppelpack " Rush Hour " (4,4 Prozent) und "Born 2 Die" (4,8 Prozent).

Quelle: Blickpunkt:Film

