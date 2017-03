Einschaltquoten: Knapp zehn Mio. Zuschauer verabschieden Poldi

Großansicht Lukas Podolski (li.), hier mit seinem Kumpel Bastian Schweinsteiger, machte gestern sein letztes Spiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft (Bild: Constantin) Lukas Podolski (li.), hier mit seinem Kumpel Bastian Schweinsteiger, machte gestern sein letztes Spiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft (Bild: Constantin)

In dem Klassiker Deutschland gegen England stand Lukas Podolski gestern Abend letztmals im Trikot der Nationalmannschaft auf dem Platz. 9,71 Mio. Zuschauer (MA: 32 Prozent) verfolgten den Abschied von Prinz Poldi live in der ARD . Zum Vergleich: das letzte Spiel von Poldis Kumpel Bastian Schweinsteiger in der Nationalmannschaft gegen Finnland im August vergangenen Jahres war auf 8,14 Mio. Zuschauer (MA: 30 Prozent) gekommen. Der Marktanteil der gestrigen ARD-Fußballübertragung bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 28,5 Prozent, was dem Ersten auch in dieser Zielgruppe Platz eins sicherte. Vor der Fußballübertragung hatten 7,54 Mio. Zuschauer (MA: 23,9 Prozent) den zehnminütigen ARD-"Brennpunkt" zum Anschlag in London gesehen. Das ZDF kam gestern Abend mit der Inga-Lindström -Verfilmung " Wer, wenn nicht du ", eine Wiederholung vom August 2013, auf 3,57 Mio. Zuschauer (MA: 10,9 Prozent); das sind rund 1,5 Mio. Zuschauer weniger als bei der Erstaustrahlung.Bei RTL ging gestern Abend die aktuelle "Bachelor"-Staffel zu Ende. Mit 3,41 Mio. Zuschauern (MA: 10,6 Prozent) wurde ein Staffelbestwert erzielt, der auf dem Niveau des Vorjahresfinales lag. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 17,2 Prozent rund zwei Prozentpunkte über dem des 2016er-Finales.Durch die Bank einstellige Werte bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten die anderen privaten Sender in der gestrigen Primetime. Am besten schlug sich noch eine Doppelfolge der Vox -Krimiserie "Rizzoli & Isles" (7,6 bzw. 6,4 Prozent). ProSieben kam mit dem US-Spielfilm "Das Streben nach Glück" auf 6,1 Prozent und lag damit zumindest vor der Rankingshow "21 Schlagzeilen - Die spektakulärsten Geschichten der 2000er", die Schwestersender Sat.1 einen 14/49-Markanteil von 5,7 Prozent einbrachte. In dieser Größenordnung bewegte sich auch RTL II mit einer Doppelfolge der Doku-Soap "Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen" (5,6 bzw. 5,7 Prozent). Kabel eins kam in dieser Zielgruppe mit dem Klassiker "Top Gun" lediglich auf einen Marktanteil von 3,8 Prozent.

Quelle: Blickpunkt:Film

