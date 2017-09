Einschaltquoten: Fußball-Duell schlägt Polit-Fünfkampf

8,18 Mio. Zuschauer (MA: 25,6 Prozent) sahen gestern Abend bei RTL die erste Halbzeit des WM-Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und Norwegen; in der zweiten Halbzeit waren es gar 8,79 Mio. Zuschauer (MA: 30,8 Prozent). Mit dem 6:0 gelang Jogis Jungs nicht nur ein klarer Sieg über die Norweger, auch RTL war damit die klare Nummer eins bei den Einschaltquoten. Das Erste hatte gestern unter dem Motto "Der Fünfkampf nach dem TV-Duell" die Spitzenkandidaten von CSU, FDP, Grünen, Linken und AfD zum Schlagabtausch eingeladen; 4,49 Mio. Zuschauer (MA: 14,5 Prozent) waren live vor den Bildschirmen dabei. Das ZDF kam gestern mit einer Wiederholung aus der Krimireihe " Nord Nord Mord " auf 3,92 Mio. Zuschauer (MA: 12,5 Prozent), das sind gut zwei Mio. Zuschauer weniger als bei der Erstausstrahlung im April 2016.Bei den 14- bis 49-Jährigen war die RTL-Fußballübertragung mit Marktanteilen von 23,1 in der ersten bzw. 26,5 Prozent in der zweiten Halbzeit ebenfalls der klare Tagessieger. Der "Fünfkampf nach dem TV-Duell" kam mit 11,9 Prozent ebenso auf einen zweistelligen Marktanteil wie die beiden Folgen der ProSieben -Sitcom "The Big Bang Theory" (12,8 bzw. 10,5 Prozent). Die Sat.1 -Krimiserie "Navy CIS" verfehlte die Zehn-Prozent-Marke mit einem 14/49-Marktanteil von neun Prozent im Gegensatz zur Vorwoche, als man noch knapp darüber gelegen hatte. Die anschließende Serie "Bull" (8,2 Prozent) verlor im Vergleich zur Vorwoche rund einen Prozentpunkt.Mit "Demolition Man" (5,1 Prozent) und "Lock Up" (6,4 Prozent) hatte Kabel eins gestern einen Film-Doppelpack im Programm; Vox setzte auf zwei Folgen der Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye Deutschland" (5,3 bzw. 6,7 Prozent). Dem allen musste sich RTL II mit der Rankingshow "The Big 50 - Momente, die die Welt bewegten" (4,8 Prozent) geschlagen geben.

