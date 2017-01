Einschaltquoten: "Frau Temme"-Start unter schwierigen Vorzeichen

Großansicht Meike Droste spielt in der neuen ARD-Serie "Frau Temme sucht das Glück" die Hauptrolle (Bild: ARD/Jens van Zoest) Meike Droste spielt in der neuen ARD-Serie "Frau Temme sucht das Glück" die Hauptrolle (Bild: ARD/Jens van Zoest)

Der gestrige Start der neuen ARD -Serie "Frau Temme sucht das Glück" verzögerte sich wegen des "Brennpunkt: Paukenschlag in der SPD" um eine Viertelstunde. Während der "Brennpunkt" auf 4,8 Mio. Zuschauer (MA: 14,4 Prozent) kam, waren es bei "Frau Temme" 4,36 Mio. Zuschauer (MA: 13 Prozent). Die anschließende Krankenhausserie "In aller Freundschaft" kam auf 5,14 Mio. Zuschauer (MA: 14,1 Prozent); das entspricht einem Minus im Vergleich zur Vorwoche von rund 300.000 Zuschauern. Das ZDF kam in der gestrigen Primetime mit der "ZDFzeit"-Reportage "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" auf 3,38 Mio. Zuschauer (MA: 10,1 Prozent); ihre beste Reichweite des Tages hatten die Mainzer schon mit der Vorabendkrimiserie "Die Rosenheim-Cops" (5,24 Mio. Zuschauer / MA: 16,4 Prozent) erzielt gehabt.Den Tagessieg bei den gestrigen Einschaltquoten holte sich das RTL -Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", das am späteren Abend auf 6,12 Mio. Zuschauer (MA: 29,5 Prozent) kam und bei den 14- bis 49-Jährigen mit 43 Prozent erneut die 40-Prozent-Marke knacken konnte. Zuvor war eine Doppelfolge der Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" auf 3,11 Mio. Zuschauer (MA: 9,3 Prozent) bzw. 2,95 Mio. Zuschauer (MA: 9,4 Prozent) gekommen; die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei 14,6 bzw. 12,7 Prozent. ProSieben hatte in der gestrigen Primetime vier Folgen der "Simpsons" im Programm und kam damit auf 14/49-Marktanteile zwischen 9,4 und 11,5 Prozent. Einbußen im Vergleich musste die Sat.1 -Serie " Einstein " gestern Abend hinnehmen. Lagen zwei Folgen der Serie in der vergangenen Woche bei den 14- bis 49-Jährigen jeweils noch im zweistelligen Bereich, so standen gestern 9,2 bzw. 10,2 Prozent zu Buche. Vox kam gestern Abend mit der Doku-Soap "Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 4!" auf einen 14/49-Marktanteil von 8,8 Prozent. Kabel eins verzeichnete für "Rosins Restaurants" 5,7 Prozent und landete damit vor der RTL-II -Doku-Soap "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" (5,1 Prozent).

Quelle: Blickpunkt:Film

