Einschaltquoten: "Frau Temme" bricht ein

Großansicht Die ARD-Serie "Frau Temme sucht das Glück" büßte mit ihrer zweiten Folge kräftig Zuschauer ein (Bild: ARD/Jens van Zoest) Die ARD-Serie "Frau Temme sucht das Glück" büßte mit ihrer zweiten Folge kräftig Zuschauer ein (Bild: ARD/Jens van Zoest)

Herbe Verluste im Vergleich zu ihrem Auftakt in der vergangenen Woche musste gestern Abend die ARD -Serie "Frau Temme sucht das Glück" hinnehmen. Mit 3,48 Mio. Zuschauern blieb sie um knapp 900.000 Zuschauer unter dem Vorwochenwert; der Marktanteil ging um gut drei Prozentpunkte auf 10,7 Prozent zurück. Die ARD holte sich mit "In aller Freundschaft" gestern dennoch den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Mit 5,23 Mio. Zuschauern (MA: 16,1 Prozent) konnte die Krankenhausserie im Wochenvergleich sogar noch ein wenig zulegen. Platz zwei bei den gestrigen Einschaltquoten ging an die ZDF -Vorabendserie "Die Rosenheim-Cops" , die mit 4,94 Mio. Zuschauern (MA: 16,4 Prozent) rund 300.000 Zuschauer unter ihrem Vorwochenwert lag. In der Primetime kam das "ZDFzeit"-Porträt über den scheidenden Bundespräsidenten, "Mensch Gauck!" auf 3,08 Mio. Zuschauer (MA: 9,5 Prozent).Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte RTL mit zwei Folgen der Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" (12,1 bzw. 10,2 Prozent) zwar zweistellige Marktanteile erzielen, lag damit aber unter dem Senderschnitt. Über dem Senderschnitt lag hingegen Sat.1 mit 10,4 bzw. 10,3 Prozent für zwei Folgen der Krimiserie "Einstein". ProSieben hatte in der gestrigen Primetime vier Folgen der "Simpsons" im Programm und kam damit auf Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen zwischen neun und elf Prozent. Vox ließ gestern seine Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester", die sonst sonntags um 19.15 Uhr ausgestrahlt wird, in der Primetime laufen und konnte mit einem 14/49-Marktanteil von neun Prozent sogar mit den "Simpsons" mithalten. Die RTL-II -Doku-Soap "Zuhause im Glück" kam auf 8,1 Prozent, für die vorerst letzte Folge von "Rosins Restaurants" verbuchte Kabel eins 7,1 Prozent. Da musste man sogar "Frau Temme" vorbeiziehen lassen, die der ARD bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von guten 7,4 Prozent bescherte.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen