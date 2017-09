Einschaltquoten: "Die Höhle der Löwen" steigert sich auf hohem NIveau

Großansicht Weiter ein Quotengarant für Vox: "Die Höhle der Löwen" Weiter ein Quotengarant für Vox: "Die Höhle der Löwen"

Mit einem Marktanteil von 17,6 Prozent, das ist knapp ein Prozentpunkt mehr als bei der Auftaktfolge der aktuellen Staffel vor einer Woche, holte sich die Vox -Gründershow "Die Höhle der Löwen" in der gestrigen Primetime souverän Platz eins bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten 2,71 Mio. Zuschauer (MA: 9,8 Prozent) zu; ein Plus von rund 150.000 Zuschauern im Vergleich zur Vorwoche.Neben "Der Höhle der Löwen" gelang es in der gestrigen Primetime nur einer der beiden von RTL ausgestrahlten Folgen der Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" mit 11,8 Prozent einen zweistelligen Wert bei den 14- bis 49-Jährigen zu erzielen; die zweite Folge kam auf 9,4 Prozent. ProSieben lag mit vier Folgen der "Simpsons" zwischen 7,5 und 8,5 Prozent, Schwestersender Sat.1 kam mit Michael Bully Herbigs Komödie " Buddy " auf 7,5 Prozent.Sowohl ProSieben als auch Sat.1 mussten sich gestern der RTL-II -Doku-Soap "Hartz und herzlich" (8,6 Prozent) geschlagen geben; die anschließende zweite Folge der interaktiven Datingshow "Love Island" kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf 6,3 Prozent und blieb damit einen Prozentpunkt hinter der Auftaktfolge vom Montag zurück. Das Kabel-eins -Format "Die schlimmsten Verbrechen der Welt" kam gestern Abend bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Marktanteil von 3,8 Prozent.Der Tagessieg bei den Einschaltquoten ging gestern an die ARD -Serie "In aller Freundschaft" , die mit 4,78 Mio. Zuschauern (MA: 15,9 Prozent) im Vergleich zur Vorwoche allerdings wieder unter die Fünf-Mio.-Zuschauer-Marke rutschte. Die zuvor ausgestrahlte Serie "Um Himmels Willen" 3,76 Mio. Zuschauer (MA: 12,9 Prozent) büßte im Wochenvergleich gut 200.000 Zuschauer ein und musste im Tagesranking sogar den "Rosenheim-Cops" den Vortritt lassen, die im Vorabendprogramm des ZDF auf 4,06 Mio. Zuschauer (MA: 15,9 Prozent) kamen. In der Primetime stellte sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Zweiten unter dem Motto "Klartext, Herr Schulz" dem Fragen aus dem Publikum; 3,44 Mio. Zuschauer (MA: 11,6 Prozent) waren vor den Bildschirmen live dabei - gut 400.000 weniger als bei der ARD-"Wahlarena" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Tag zuvor.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen