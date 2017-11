Einschaltquoten: "Die Höhle der Löwen" endet stärker als 2016

Großansicht Quotengarant für Vox: "Die Höhle der Löwen" (Bild: Vox) Quotengarant für Vox: "Die Höhle der Löwen" (Bild: Vox)

Mit einem Marktanteil von 19,4 Prozent holte sich die letzte Folge der 2017er-Staffel von "Die Höhle der Löwen" gestern noch einmal souverän den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Gegenüber dem Vorjahresfinale entspricht dies ebenso einem Plus von rund dreieinhalb Prozentpunkte wie im Vergleich zur Vorwoche, als die Vox -Gründershow allerdings auch in dieser Zielgruppe mit einer ARD -Länderspielübertragung einen übermächtigen Konkurrenten hatte.Gestern war sie dagegen konkurrenzlos. RTL schickte mit zwei Folgen der Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" (9,8 bzw. 8,6 Prozent) ebenso Wiederholungen ins Rennen wie Sat.1 mit dem Historienthriller "Die Hebamme II" (4,8 Prozent). ProSieben erzielte seinen höchsten 14/49-Marktanteil in der gestrigen Primetime mit der um 20.15 Uhr ausgestrahlten Folge der "Simpsons" (8,6 Prozent). RTL II kam mit den beiden Doku-Soaps "Zuhause im Glück" und "Die Bauretter" gestern Abend auf fünf bzw. 5,6 Prozent und lag damit deutlich vor dem Kabel-eins -Format "Die schlimmsten Verbrechen der Welt" (3,2 Prozent).Insgesamt holte sich die ARD-Serie "In aller Freundschaft" mit 5,23 Mio. Zuschauern (MA: 16,7 Prozent), das sind rund 150.000 weniger als vor der einwöchigen Fußballpause, den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Die Anwaltserie "Die Kanzlei" war zuvor auf 4,74 Mio. Zuschauer (MA: 15 Prozent) gekommen; das sind knapp 100.000 weniger als vor zwei Wochen. Im ZDF sahen in der gestrigen Primetime 2,91 Mio. Zuschauer (MA: 9,2 Prozent) die Reportage "Früher war alles besser! Oder?" aus der Reihe "ZDFzeit", die sich damit "Der Höhle der Löwen" (3,13 Mio. Zuschauer / MA: 10,8 Prozent) geschlagen geben musste. Ihre größte Reichweite des gestrigen Tages hatten die Mainzer bereits im Vorabendprogramm mit den "Rosenheim-Cops" (4,42 Mio. Zuschauer / MA: 15,6 Prozent), die insgesamt den Bronzerang belegten, erzielt gehabt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen