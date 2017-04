Einschaltquoten: "Charité" weiter auf hohem Niveau

Großansicht Auch die fünfte Folge der ARD-Historienserie "Charité" stand beim TV-Publikum hoch im Kurs (Bild: ARD/Nik Konietzny) Auch die fünfte Folge der ARD-Historienserie "Charité" stand beim TV-Publikum hoch im Kurs (Bild: ARD/Nik Konietzny)

Auch wenn die fünfte Folge der von UFA Fiction produzierten ARD -Historienserie "Charité" gestern im Vergleich zur Vorwoche rund 200.000 Zuschauer und einen halben Marktanteilspunkt einbüßte, befindet sie sich weiter auf ganz vorne in der Zuschauergunst: 6,62 Mio. Zuschauer (MA: 20,8 Prozent) bedeuteten auch gestern den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Platz zwei ging die im Anschluss daran ausgestrahlte Krankenhausserie "In aller Freundschaft" (5,37 Mio. Zuschauer / MA: 16,7 Prozent), die im Wochenvergleich ebenfalls 200.000 Zuschauer einbüßte, gefolgt von der ZDF -Vorabendkrimiserie "Die Rosenheim-Cops" (4,74 Mio. Zuschauer / MA: 17,6 Prozent), die im Wochenvergleich knapp 300.000 Zuschauer zulegen konnte. In der Primetime kamen die Mainzer mit der "ZDFzeit"-Reportage "Wie viel Polizei braucht Deutschland?" auf 1,83 Mio. Zuschauer (MA: 5,8 Prozent).Auch bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich "Charité" gestern mit einem Marktanteil von 11,8 Prozent den Tagessieg. Eine Doppelfolge der RTL -Serie "Bones - Die Knochenjägerin" lag mit 10,8 und 11,2 Prozent zwar auch noch im zweistelligen Bereich, aber klar unter Senderschnitt. Ebenfalls einen zweistelligen Wert von 10,5 Prozent gab es für die Wiederholung der Kinokomödie "Kokowääh" bei Sat.1 . Schwestersender ProSieben erzielte mit vier Folgen der "Simpsons" gestern Abend 14/49-Marktanteile zwischen 9,3 und 10,5 Prozent.Enttäuschend verlief der gestrige Abend für Vox . Zum Auftakt der Primetime gab es für die neue Talkshow "The Story Of My Life", in der sich alles um Boris und Lilly Becker drehte, einen Marktanteil von 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die zweite Staffel der Reihe "Meylensteine" - Gregor Meyle porträtierte den Alphaville-Mitbegründer Marian Gold - rutschte im Anschluss daran auf 3,4 Prozent ab, bevor "One Night Song" mit Söhne-Mannheim-Mitglied Henning Wehland nur noch 2,5 Prozent verzeichnete.Deutlich besser lief es da für Kabel eins , wo für eine Folge von "Rosis Restaurants" ein Marktanteil von 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche stand. Die beiden RTL-II -Formate "Zuhause im Glück" und "Die Bauretter" kamen auf 3,9 bzw. 4,6 Prozent.

Quelle: Blickpunkt:Film

