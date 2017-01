Einschaltquoten: Bestwert für Saarland-"Tatort"

Großansicht Der "Tatort: Söhne & Väter" erzielte gesten einen Marktanteilsrekord für einen Saarland-"Tatort" (Bild: SR/Manuela Meyer) Der "Tatort: Söhne & Väter" erzielte gesten einen Marktanteilsrekord für einen Saarland-"Tatort" (Bild: SR/Manuela Meyer)

Mit 9,65 Mio. Zuschauern verfehlte der gestrige ARD "Tatort: Söhne und Väter" den vor ziemlich genau einem Jahr vom "Tatort: Totenstille" aufgestellten Bestwert für einen Saarland-"Tatort" zwar knapp, erzielte mit 26,2 Prozent aber den besten Marktanteil eines Saarland-"Tatorts". Im gestrigen Quotenranking bedeutete dies ganz klar Platz eins. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Tatort: Söhne und Väter" mit 22,1 Prozent auf den besten jemals für einen Saarland-"Tatort" gemessenen Wert. Im Anschluss daran kam "Anne Will" mit dem frisch gekürten Kanzlerkandidaten der SPD, Martin Schulz, auf insgesamt 4,68 Mio. Zuschauer (MA: 15,6 Prozent). Bereits gut zwei Stunden früher hatte Schulz im Rahmen der ZDF -Reihe "Was nun...?" Rede und Antwort gestanden; 4,7 Mio. Zuschauer (MA: 15,4 Prozent) bescherten dem Format einen neuen Rekordwert. In der Primetime kamen die Mainzer mit dem TV-Drama " Frühling: Schritt ins Licht " auf 5,29 Mio. Zuschauer (MA: 14,4 Prozent).Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen war auch gestern wieder das RTL -Dschungelcamp; "Das große Wiedersehen" kam am Tag nach dem Finale, das am Samstagabend einen 14/49-Marktanteil von 47,6 Prozent erzielt hatte, auf 23,3 Prozent in dieser Zielgruppe (gesamt: 3,24 Mio. Zuschauer / MA: 17,7 Prozent). Zuvor hatte die Musikshow "It takes 2" mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen um zwei Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert gelegen. Die Sat.1 -Show "Duell der Stars" (6,2 Prozent) konnte zu ihrem Abschied im Wochenvergleich zwar eineinhalb Prozentpunkte zulegen, blieb aber erneut klar unter Senderschnitt. Zweistellig verlief der Abend hingegen für Schwestersender ProSieben, der mit "Planet der Affen - Revolution" auf exakt elf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam.Einen erfolgreichen Start in die zweite Staffel der Kochshow "Kitchen Impossible" feierte Vox gestern Abend: 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bedeuteten den zweitbesten Wert für die Produktion überhaupt. RTL II kam mit der US-Komödie "Die Trauzeugen" gestern Abend auf einen 14/49-Marktanteil von 4,1 Prozent und lag damit hinter der Kabel-eins -Show "Die größten Trends 2017" (5,1 Prozent).

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen