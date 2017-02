Einschaltquoten: Bester "Topmodel"-Start seit fünf Jahren

Großansicht Seit gestern geht's bei ProSieben wieder über den Laufsteg (Bild: ProSieben) Seit gestern geht's bei ProSieben wieder über den Laufsteg (Bild: ProSieben)

Mit einem Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen von 17,7 Prozent hat sich der Start zur neuen Staffel der ProSieben -Castingshow "Germany's Next Topmodel" gestern nicht nur den Tagessieg in dieser Zuschauergruppe geholt, sondern nach Senderangaben auch das beste Startergebnis seit fünf Jahren hingelegt. Die Gesamtreichweite lag bei 2,63 Mio. Zuschauern (MA: 8,8 Prozent).Den Tagessieg bei den Einschaltquoten errang gestern der ZDF -" Bergdoktor ", der mit 7,07 Mio. Zuschauern (MA: 21,1 Prozent) nur knapp am Staffelbestwert der vergangenen Woche vorbei schrammte. In der ARD sahen zur gleichen Zeit 3,14 Mio. Zuschauer (MA: 10,8 Prozent) den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest, "Unser Song"; das sind gut 1,3 Mio. Zuschauer weniger als im Vorjahr. RTL startete gestern die neue Serie "Triple Ex" , die mit zwei Folgen auf 14/49-Marktanteile von 13,6 und 12,5 Prozent kam. Ebenfalls zweistellige Werte in dieser Zielgruppe gab es für eine Doppelfolge der Sat.1 -Krimiserie "Criminal Minds" (11,1 bzw. 10,9 Prozent). Vox konnte das Filmduell gegen Kabel eins gestern für sich entscheiden: 4,7 Prozent für den Thriller "Captain Phillips" standen 4,2 Prozent für die Komödie "Dumm und dümmer" gegenüber. RTL II blieb mit den "Kochprofis" (4,2 Prozent) und dem "Frauentausch" (4,9 Prozent) ebenfalls unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle: Blickpunkt:Film

