Einschaltquoten: Bayernsieg knackt Acht-Mio.-Zuschauer-Marke

Mit 8,12 Mio. Zuschauern (MA: 26,2 Prozent) für die Übertragung des 5:1-Erfolgs des FC Bayern München im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Arsenal London holte sich das ZDF gestern souverän den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Der Saisonbestwert, den das Gruppenspiel der Münchner bei Atletico Madrid Ende September vergangenen Jahres erzielt hatte, wurde aber um rund 200.000 Zuschauer verfehlt. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich die Fußballübertragung im Zweiten mit einem Marktanteil von 16,1 Prozent ebenfalls den Tagessieg. Die ARD kam gestern Abend mit der Wiederholung von Züli Aladags Thriller "Die Fahnderin" mit Katja Riemann in der Hauptrolle insgesamt auf 3,63 Mio. Zuschauer (MA: 11,1 Prozent); das sind rund 2,5 Mio. Zuschauer weniger als bei der Erstausstrahlung im März 2014.Bei den 14- bis 49-Jährigen belegte der RTL -"Bachelor" mit einem Marktanteil von 14,4 Prozent - das sind gut zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche - Platz zwei hinter der ZDF-Champions-League-Übertragung; insgesamt schauten 2,75 Mio. Zuschauer (MA: 8,5 Prozent) zu; ein Minus von rund 350.000 Zuschauern im Vergleich zur Vorwoche. Sat.1 kratzte bei den 14- bis 49-Jährigen gestern Abend mit einer Wiederholung der Rankingshow "15 Dinge, die sie über Ikea wissen sollten" mit 9,1 Prozent an der Zehn-Prozent-Marke, die sämtliche anderen privaten Programme in der gestrigen Primetime deutlich verfehlten:Eine Doppelfolge der ProSieben -Serie "Limitless" kam auf 6,8 und 5,9 Prozent, Vox verzeichnete mit zwei Folgen der Krimiserie "Rizzoli & Isles" 5,7 und sechs Prozent. Bei RTL II kamen "Die Wollnys" zunächst auf 5,5 Prozent, bevor die "Teenie-Mütter" auf 4,2 Prozent abfielen. Einen 14/49-Marktanteil von exakt vier Prozent erzielte Kabel eins gestern Abend mit dem Gangster-Epos "Road to Perdition"

Quelle: Blickpunkt:Film

