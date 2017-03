Einschaltquoten: Bayern zu stark für Aktenzeichen

Großansicht Nachmittagskönig Horst Lichter (Bild: ZDF) Nachmittagskönig Horst Lichter (Bild: ZDF)

Klare Sache für den FC Bayern, klare Sache für die ARD . Nach der Wetterpleite vom Vortag erzielte das Erste mit der Übertragung der DFB-Pokalpartie Bayern München - FC Schalke 04 die erhofften Traumquoten. 7,08 Mio. Zuschauer (Marktanteil: 22,8 Prozent) bedeuteten den souveränen Tagessieg. Seit ein Quotengarant wie "Aktenzeichen XY...ungelöst" im ZDF blieb da chancenlos und musste sich mit einem der schwächsten Werte seiner Geschichte (4,87 Mio. / 14,7 Prozent) und dem Silberrang begnügen.Das Siegerpodest komplettierte die ZDF-Krimiserie "Soko Wismar" mit 3,80 Mio. Zuschauern (MA: 18,3 Prozent). Weniger gut lief es für die zweite Vorabendserie der Mainzer: "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" brachten es auf 3,46 Mio. Zuschauer und mittelprächtige 12,0 Prozent. Zuschauerreichstes Privatprogramm war der RTL "Bachelor" mit 3,02 Millionen (MA: 9,3 Prozent).Sensationelles spielte sich am Nachmittag. Horst Lichters Trödelshow "Bares für Rares" kratzte an der Drei-Millionen-Marke (2,98 Mio.) und holte damit rekordverdächtige 22,5 Prozent Marktanteil. Der parallel in der ARD gezeigte Kombinationslanglauf von der Nordischen Ski-WM, bei dem es erneut eine deutsche Goldmedaille zu bejubeln gab, war da chancenlos (1,80 Mio. / 13,7 Prozent).Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Pokalspiel mit 19,1 Prozent klar in Front. "Der Bachelor" verzeichnete 14,8 Prozent. "Aktenzeichen XY" kam auf beachtliche 8,7 Prozent. Grande Tristesse hingegen bei ProsiebenSat.1: Die ProSieben-Serien "Limitless" und "Lucifer" dümpelten mit ihren Doppelfolgen bei Werten zwischen 5,9 und 6,8 Prozent herum. Sat.1 erreichte 6,2 Prozent mit "21 Schlagzeilen - Die unglaublichsten Karrieren der Welt".

Quelle: Blickpunkt:Film

