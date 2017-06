Einschaltquoten: "Bachelorette" startet schwächer als 2015 und "Der Bachelor"

Großansicht Seit gestern ist "Die Bachelorette" bei RTL wieder auf Bräutigamschau (Bild: RTL) Seit gestern ist "Die Bachelorette" bei RTL wieder auf Bräutigamschau (Bild: RTL)

Die zweijährige Pause hat "Der Bachelorette" offenbar nicht gut getan. 1,8 Mio. Zuschauer sahen gestern den Auftakt der aktuellen Staffel bei RTL , das sind gut 700.000 weniger als beim Start der 2015er-Staffel. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging um gut eineinhalb Prozentpunkte auf 14,2 Prozent zurück; zum Primetimesieg in dieser Zielgruppe reichte es dennoch. Und noch ein Vergleich: "Der Bachelor" war im Februar dieses Jahres mit 3,11 Mio. Zuschauern und einem 14/49-Marktanteil von 17,9 Prozent gestartet.Neben der "Bachelorette" erzielten in der gestrigen Primetime nur die ProSieben-Krankenhausserie "Grey's Anatomy" mit 11,4 Prozent und "Aktenzeichen XY...ungelöst" im ZDF mit 10,4 Prozent einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Der ZDF -Fahndungsklassiker erziele mit 4,05 Mio. Zuschauern (MA: 16,9 Prozent) die größte Reichweite des gestrigen Abends. In der ARD sahen zur gleichen Zeit 2,76 Mio. Zuschauer (MA: 11,5 Prozent) Aelrun Goettes Drama "Atempause" Mit einem 14/49-Marktanteil von 8,4 Prozent für den US-Thriller "Falling Down" dürfte man bei Kabel eins aber auch zufrieden sein. Sat.1 kam mit einer weiteren Ausgabe von "21 Schlagzeilen" auf 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit vor einer Doppelfolge der Vox -Krimiserie "Rizzoli & Isles" (4,8 bzw. 5,3 Prozent) und den RTL-II -Doku-Soaps "Teenie-Mütter" (3,8 Prozent) und "Die Babystation" (4,6 Prozent).

Quelle: Blickpunkt:Film

