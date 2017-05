Einschaltquoten: ARD-Serien vorn, ZDF setzt Ausrufezeichen am Nachmittag

Der ARD-Dauerbrenner "In aller Freundschaft" hatte auch gestern bei den Einschaltquoten die Nase vorn

Der ARD -Dauerbrenner "In aller Freundschaft" büßte gestern im Vergleich zur Vorwoche zwar knapp 600.000 Zuschauer ein, holte sich mit 5,27 Mio. Zuschauern (MA: 18,4 Prozent) aber dennoch den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Die zuvor im Ersten ausgestrahlte Serie "Um Himmels Willen" kam auf 4,66 Mio. Zuschauer (MA: 16,9 Prozent) - das sind knapp 900.000 weniger als in der Vorwoche -, und holte sich Platz zwei. Auf dem Bronzerang landete die ZDF -Vorabendserie "Die Rosenheim-Cops" (3,63 Mio. Zuschauer / MA: 15,7 Prozent), die im Vergleich zur Vorwoche gut 700.000 Zuschauer einbüßte. In der Primetime kam das Zweite mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "Das Lidl-Imperium" auf 3,33 Mio. Zuschauer (MA: 12,1 Prozent). Für ein Quotenhighlight hatten die Mainzer bereits am Nachmittag gesorgt: die Trödel-Show "Bares für Rares" kam bei 2,25 Mio. Zuschauern auf einen Marktanteil von 22,6 Prozent.Bei den 14- bis 49-Jährigen hatten gestern zwei Wiederholungen der RTL -Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" mit Marktanteilen von 13,6 bzw. 12,4 Prozent die Nase vorn. ProSieben kam mit vier Folgen der "Simpsons" (10,8 bis 12,2 Prozent) in dieser Zielgruppe ebenfalls auf zweistellige Werte, während die Wiederholung von Matthias Schweighöfers Kinokomödie " Vaterfreuden " bei Sat.1 mit 8,5 Prozent unter dem Senderschnitt lag.Die RTL-II -Doku-Soaps "Zuhause im Glück" (6,7 Prozent) und "Die Bauretter" (6,8 Prozent) fielen im Vergleich zur Vorwoche unter die Sieben-Prozent-Marke, hatten aber immer noch die Nase vorn vor dem Vox -Talk "The Story of My Life", der sich um rund einen halben Prozentpunkt auf 4,6 Prozent steigern konnte, und der Kabel-eins -Doku-Soap "Raus aus dem Zwang", die mit 4,2 Prozent zumindest wieder den Sprung über die Vier-Prozent-Marke schaffte.

Quelle: Blickpunkt:Film

