Einschaltquoten: ARD-Serien vorn; "Sing meinen Song" stark

Großansicht "In aller Freundschaft" hatte gestern bei den TV-Quoten wieder die Nase vorn "In aller Freundschaft" hatte gestern bei den TV-Quoten wieder die Nase vorn

Nachdem eine Länderspielübertragung vor einer Woche die Ordnung bei den Dienstagsquoten durcheinander gebracht hatte, war gestern wieder alles im Lot. Die ARD kam mit ihren Serien "In aller Freundschaft" (5,35 Mio. Zuschauer / MA: 19,8 Prozent) und "Um Himmels Willen" (4,8 Mio. Zuschauer / MA: 18,6 Prozent) zu einem Doppelsieg. Im ZDF sahen zur gleichen Zeit 2,38 Mio. Zuschauer (MA: 9,3 Prozent) eine "ZDFzeit"-Dokumentation über das königliche Geschlecht der Coburger. Ihre größte Reichweite hatten die Mainzer gestern mit der Vorabendserie "Die Rosenheim-Cops" (3,5 Mio. Zuschauer / MA: 16,1 Prozent) erzielt gehabt; die Trödel-Show "Bares für Rares" war am Nachmittag auf 2,41 Mio. Zuschauer (MA: 23,9 Prozent) gekommen.Bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich die Vox -Musikshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit 15,4 Prozent den Tagessieg. Der Wert der Show, bei dem Lieder von Moses Pellham gesungen worden waren, war der zweitbeste aller bisherigen "Sing meinen Song"-Ausgaben; einen besseren Wert hatte nur die Show mit Nena-Songs (16,1 Prozent) im vergangenen Jahr erzielt gehabt. RTL erzielte mit zwei Folgen der Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" mit 14,3 und 13,6 Prozent ebenfalls zweistellige 14/49-Marktanteile, was sonst in der gestrigen Primetime keinem der Sender gelang. ProSieben kam der Zweistelligkeit mit einer Folge der "Simpsons" mit 9,8 Prozent noch am nächsten. Sat.1 kam mit der "Russendisko" auf 6,9 Prozent und lag damit zumindest vor dem Kabel-eins -Format "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" (5,4 Prozent) und einer dreistündigen Ausgabe des RTL-II -Formats "Trödelboom und Schnäppchenjagd" (4,8 Prozent).

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen